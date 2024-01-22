Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине

Военная помощь Украине. Фото: DELFI

На этой неделе Евросоюз начинает разработку новой инициативы, направленной на предоставление Украине значительной военной поддержки, в размере десятков миллиардов долларов. Это следует после обсуждений в ЕС о блокировании предложения о помощи на 50 миллиардов евро.

Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal.

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Новый план по предоставлению Украине военной помощи

Сообщается, что в ответ на увеличение двусторонней военной помощи Украине со стороны европейских государств и затруднений США в принятии законопроекта о поддержке Киева, ЕС предлагает новую схему.

Согласно этому плану, страны-члены ЕС, которые оказывают помощь Украине, смогут получить обратно более 20 миллиардов евро за четырехлетний период.

Что включает в себя план военной помощи Украине

Издание сообщает, что проект включает создание специального военного фонда для Украины на сумму около 6,5 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, а также предполагает ежегодные взносы до 5 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 годы.

Эти средства будут использоваться для совместных закупок амуниции, беспилотников и систем ПВО несколькими странами ЕС для Украины. Также планируется направление части финансирования на покрытие возрастающих затрат на программу военной подготовки ЕС в Украине, уже обучившую 40 тысяч солдат.

ЕС предварительно оценивает, что в текущем году может компенсировать членам союза до 7,5 миллиарда евро за оказанную военную помощь. План будет обсуждаться странами-членами в ближайшее время, и его рассмотрение ожидается на саммите ЕС 1 февраля.

Напомним, что в Европейском Союзе представили странам-членам предложение о реформировании фонда, оказывающего военную поддержку Украине. Ранее дипломатические представители нескольких стран предположили, что Европейский фонд мира становится менее эффективным.

Кроме того, Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.