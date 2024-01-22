Євросоюз планує збільшити військову допомогу Україні

Військова допомога Україні. Фото: DELFI

Цього тижня Євросоюз починає розробку нової ініціативи, спрямованої на надання Україні значної військової підтримки у розмірі десятків мільярдів доларів. Це слідує після обговорень у ЄС щодо блокування пропозиції про допомогу на 50 мільярдів євро.

Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal.

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Повідомляється, що у відповідь на збільшення двосторонньої військової допомоги Україні з боку європейських держав та труднощів США щодо прийняття законопроєкту про підтримку Києва ЄС пропонує нову схему.

Згідно з цим планом країни-члени ЄС, які надають допомогу Україні, зможуть отримати назад понад 20 мільярдів євро за чотирирічний період.

Що включає план військової допомоги Україні

Видання повідомляє, що проєкт включає створення спеціального військового фонду для України на суму близько 6,5 мільярда євро із коштів Європейського фонду світу, а також передбачає щорічні внески до 5 мільярдів євро у період з 2024 по 2027 роки.

Ці кошти будуть використовуватись для спільних закупівель амуніції, безпілотників та систем ППО кількома країнами ЄС для України. Також планується спрямування частини фінансування на покриття зростаючих витрат на програму військової підготовки ЄС в Україні, яка вже навчала 40 тисяч солдатів.

ЄС попередньо оцінює, що цього року може компенсувати членам союзу до 7,5 мільярдів євро за надану військову допомогу. План обговорюватиметься країнами-членами найближчим часом, і його розгляд очікується на саміті ЄС 1 лютого.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі надали країнам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні. Раніше дипломатичні представники кількох країн припустили, що Європейський фонд світу стає менш ефективним.

Крім того, Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.