Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.
Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.
Новий пакет допомоги від Німеччини
Так, до нового пакету військової допомоги увійшли:
- боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1;
- вісім БТР;
- 30 бойових машин піхоти Marder;
- 15 самохідних зенітних установок Gepard;
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- п'ять автомобілів для прикордонної служби;
- 16 вантажівок Zetros;
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні в 2024 році сім мільярдів євро.
Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.
Крім того, 11 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.
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