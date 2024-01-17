Термінали зв’язку SatCom. Ілюстративне фото: X/USArmy

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.

Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.

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Так, до нового пакету військової допомоги увійшли:

боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1;

вісім БТР;

30 бойових машин піхоти Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

50 терміналів зв’язку SatCom;

п'ять автомобілів для прикордонної служби;

16 вантажівок Zetros;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні в 2024 році сім мільярдів євро.

Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.

Крім того, 11 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.