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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

17 січня 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Термінали зв’язку SatCom. Ілюстративне фото: X/USArmy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.

Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.

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Так, до нового пакету військової допомоги увійшли:

  • боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1;
  • вісім БТР;
  • 30 бойових машин піхоти Marder;
  • 15 самохідних зенітних установок Gepard;
  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • п'ять автомобілів для прикордонної служби;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні в 2024 році сім мільярдів євро.

Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.

Крім того, 11 січня Президент України Володимир Зеленський прибув до Латвії, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.

Німеччина
військова допомога
боєприпаси
ППО
війна в Україні

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