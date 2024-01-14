Ермак резко ответил на вопрос о возможности заморозки конфликта с РФ

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на замораживание конфликта и будет сконцентрировать свое внимание на будущем освобождении территорий от российских оккупантов. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и его команда никогда на такое не согласятся.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в швейцарском Давосе, пишет Радио Свобода.

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"Этот президент и его команда никогда не согласятся и не примут никакого замораживания конфликта… Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", — подчеркнул он.

Ермак добавил, что партнеры Украины не подталкивают ее к территориальным уступкам.

Какие пункты обсуждались во время встречи

Также глава ОП отметил, что украинская делегация в Давосе работает над пятью пунктами украинской Формулы мира, пишет "Суспільне".

А именно:

вывод российских войск,

восстановление справедливости,

экологическая безопасность,

недопущение эскалации и повторения войны,

подтверждение окончания войны.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская Формула мира, предложенная Президентом Владимиром Зеленским, уже объединила 83 страны мира. Также во время встречи он презентовал шестой пункт украинской Формулы мира по выводу войск РФ и предложил создать по этому поводу специальную рабочую группу.