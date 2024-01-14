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Єрмак різко відповів на питання про можливість замороження конфлікту з РФ

14 січня 2024 22:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єрмак різко відповів на питання про можливість замороження конфлікту з РФ
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не погодиться на замороження конфлікту та буде сконцентровувати свою увагу на майбутньому звільненні територій від російських окупантів. За його словами, Президент України Володимир Зеленський та його команда ніколи на таке не погодяться.

Про це він сказав під час пресконференції в швейцарському Давосі, пише Радіо Свобода.

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"Цей президент і його команда ніколи не погодяться і не приймуть жодного замороження конфлікту… Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", — наголосив він. 

Єрмак додав, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок. 

Які пункти обговорювались під час зустрічі

Також голова ОП зазначив, що українська делегація в Давосі працює над п'ятьма пунктами української Формули миру, пише "Суспільне".

А саме:

  • виведення російських військ,
  • відновлення справедливості,
  • екологічна безпека,
  • недопущення ескалації та повторення війни,
  • підтвердження закінчення війни. 

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська Формула миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський, вже об'єднала 83 країни світу. Також під час зустрічі він презентував шостий пункт української Формули миру щодо виведення військ РФ та запропонував створити щодо цього спеціальну робочу групу. 

Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Давос
війна в Україні
Формула миру

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