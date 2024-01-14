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Зеленський анонсував збільшення військової допомоги для України

14 січня 2024 21:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський анонсував збільшення військової допомоги для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші два тижні січня додали нашій державі більше сил та можливостей. За його словами, протягом цього часу було погоджено нові військові пакети підтримки для українських військових.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення.

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Спільне виробництво зброї для України

"Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання — дрони. Дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Пам’ятаємо про ракети, про РЕБ — засоби радіоелектронної боротьби — буде більше", — запевнив глава держави.

Також він додав, що з кожним місяцем Україна нарощує виробництво власної артилерії. За його словами, наша держава має достатньо потенціалу, аби пережити "важкий шлях війни".

"Ми маємо потенціал, щоб об’єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне — вірити у свої сили. І вірити в Україну. Вдячний усім, хто з Україною та в Україні. Вдячний усім, хто б’ється і працює, і волонтерить, і допомагає заради того, щоб Україна — жила", — зауважив Зеленський.

Зустріч у Давосі щодо Формули миру

Крім того, сьогодні, 14 січня, у Давосі (Швейцарія), відбувається зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру. За словами Президента, така зустріч є вже четвертою. 

"Зараз представлені більше 80-ти держав та міжнародних організацій. І не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов’язково має бути відновлений — для всіх на землі, без виключень", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії. Ця поїздка відбудеться завтра, 15 січня.

Володимир Зеленський
Офіс президента
зброя
люди
звернення
війна в Україні

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