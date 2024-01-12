Бесплатные медицинские услуги для украинских ветеранов — что гарантирует государство

Украинский военный проходит медицинское обследование. Фото: google.com

Украинские ветераны войны имеют право на бесплатные первичные медицинские услуги, предоставляемые по пакету "Первичная медицинская помощь". Их можно получить, обратившись к семейному врачу.

О том, какие именно услуги можно получить бесплатно, обратившись к семейному врачу, рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины на официальном сайте.

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Ветераны могут получать услуги в следующих случаях:

есть заключенная декларация с выбранным врачом;

самообращение в случае безотлагательного состояния, даже без декларации.

Как отметили в ведомстве, данные услуги можно получить по Программе медицинских гарантий в гражданских медучреждениях, у которых есть договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

По состоянию на начало 2024 года таких больниц 2 338 по всей стране, 349 из них — частные.

"Доплачивать за услуги семейного врача, которые входят в пакет "Первичная медицинская помощь", не нужно! Если врач требует деньги — жалуйтесь руководителю заведения или НСЗУ на "горячую линию" 16-77", — отметили в Минветеранов.

Военнослужащий на приеме у врача. Фото: armyinform.com.ua

Какие услуги могут получить ветераны у семейного врача

Ветераны через семейного врача в рамках пакета "Первичной медицинской помощи" могут получить следующие медуслуги:

диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний;

направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина);

направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения);

направление к узкопрофильным специалистам;

направление на скорые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты В и С);

назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства";

консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и, при необходимости, направлению в психиатр;

выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета);

профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем);

отдельные услуги паллиативной помощи (в частности, оценка состояния, выписка рецептов на обезболивающие).

С полным перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке.

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