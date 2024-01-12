Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Які первинні медпослуги ветерани можуть отримати безоплатно — перелік і пояснення arrow

Які первинні медпослуги ветерани можуть отримати безоплатно — перелік і пояснення

12 січня 2024 21:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Безоплатні медичні послуги для українських ветеранів — що гарантує держава
Український військовий проходить медичне обстеження. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Українські ветерани та ветеранки війни мають право на безоплатні первинні медичні послуги, які надаються за пакетом "Первинна медична допомога". Їх можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря. 

Про те, які саме послуги можна отримати безоплатно, звернувшись до сімейного лікаря, розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів України на офіційному сайті

Читайте також:

Які є умови отримання безоплатних первинних медпослуг

Ветерани та ветеранки можуть отримувати послуги за таких умов:

  • наявна заключена декларація з обраним лікарем;
  • самозвернення у випадку невідкладного стану, навіть без декларації.

Як зазначили у відомстві, ці послуги можна отримати за Програмою медичних гарантій у цивільних медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Станом на початок 2024 року таких лікарень 2 338 по всій країні, 349 з них — приватні.

"Доплачувати за послуги сімейного лікаря, які входять до пакета "Первинна медична допомога", не потрібно! Якщо лікар вимагає кошти — скаржтеся керівнику закладу або НСЗУ на "гарячу лінію" 16-77", — зауважили у Мінветеранів.

 

Які послуги можуть отримати ветерани та ветеранки у сімейного лікаря: перелік та умови
Військовослужбовець на прийомі у лікаря. Фото: armyinform.com.ua

Які послуги можуть отримати ветерани та ветеранки у сімейного лікаря

Ветерани через сімейного лікаря у межах пакета "Первинної медичної допомоги" можуть отримати такі медпослуги:

  • діагностика та лікування поширених інфекційних, неінфекційних і хронічних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;
  • направлення на аналізи (загальний аналіз крові, сечі, глюкози, холестерину);
  • направлення на дослідження (ЕКГ, пікфлуометрія/спірометрія, отоскопія, офтальмоскопія, вимірювання гостроти зору);
  • направлення до вузькопрофільних спеціалістів;
  • направлення на швидкі тести (зокрема, ВІЛ, гепатити В і С);
  • призначення та виписка рецептів для отримання засобів і виробів за програмою "Доступні ліки";
  • консультація щодо підтримки ментального здоров’я, проведення скринінгу та, за необхідності, направлення до психіатра;
  • виявлення ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, хронічних респіраторних, діабету);
  • профілактика та діагностика соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо);
  • окремі послуги паліативної допомоги (зокрема, оцінка стану, виписування рецептів на знеболювальні).

З повним переліком послуг можна ознайомитися — за посиланням.

Раніше ми писали, як УБД отримати пільги на комунальні послуги та який їх розмір.

Нагадаємо, ми повідомляли, які пільги передбачені для УБД, котрі мають транспортний засіб.

Також ми інформували, як військовому пройти ВЛК під час війни.

війна
ветерани
військові
медицина
сімений лікар
Мінветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі