Безоплатні медичні послуги для українських ветеранів — що гарантує держава

Український військовий проходить медичне обстеження. Фото: google.com

Українські ветерани та ветеранки війни мають право на безоплатні первинні медичні послуги, які надаються за пакетом "Первинна медична допомога". Їх можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря.

Про те, які саме послуги можна отримати безоплатно, звернувшись до сімейного лікаря, розповіла пресслужба Міністерства у справах ветеранів України на офіційному сайті.

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Ветерани та ветеранки можуть отримувати послуги за таких умов:

наявна заключена декларація з обраним лікарем;

самозвернення у випадку невідкладного стану, навіть без декларації.

Як зазначили у відомстві, ці послуги можна отримати за Програмою медичних гарантій у цивільних медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Станом на початок 2024 року таких лікарень 2 338 по всій країні, 349 з них — приватні.

"Доплачувати за послуги сімейного лікаря, які входять до пакета "Первинна медична допомога", не потрібно! Якщо лікар вимагає кошти — скаржтеся керівнику закладу або НСЗУ на "гарячу лінію" 16-77", — зауважили у Мінветеранів.

Військовослужбовець на прийомі у лікаря. Фото: armyinform.com.ua

Які послуги можуть отримати ветерани та ветеранки у сімейного лікаря

Ветерани через сімейного лікаря у межах пакета "Первинної медичної допомоги" можуть отримати такі медпослуги:

діагностика та лікування поширених інфекційних, неінфекційних і хронічних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;

направлення на аналізи (загальний аналіз крові, сечі, глюкози, холестерину);

направлення на дослідження (ЕКГ, пікфлуометрія/спірометрія, отоскопія, офтальмоскопія, вимірювання гостроти зору);

направлення до вузькопрофільних спеціалістів;

направлення на швидкі тести (зокрема, ВІЛ, гепатити В і С);

призначення та виписка рецептів для отримання засобів і виробів за програмою "Доступні ліки";

консультація щодо підтримки ментального здоров’я, проведення скринінгу та, за необхідності, направлення до психіатра;

виявлення ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, хронічних респіраторних, діабету);

профілактика та діагностика соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо);

окремі послуги паліативної допомоги (зокрема, оцінка стану, виписування рецептів на знеболювальні).

З повним переліком послуг можна ознайомитися — за посиланням.

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