Як військовому пройти ВЛК під час війни — коментар юриста

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП

Тисячі сміливих українців стали на захист України з початку повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка росія. Щоденно військовослужбовці перебувають в надскладних умовах. Звичайно, це може стати причиною погіршення здоров'я. У такому випадку воїни мають право повторно пройти військово-лікарську комісію, яка визначить їх придатність до військової служби.

Як військовому під час проходження служби отримати направлення на ВЛК, пояснив юрист Андрій Лавренюк.

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Як отримати направлення на ВЛК

Відповідно до підпункту б пункту 6.1. глави 6 розділу першого Положення № 402 направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться:

прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище;

органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

прокуратурою;

судом;

начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних установ за місцем лікування;

військовими комендантами гарнізонів;

військовими комісарами.

Так, щоб отримати направлення на ВЛК, військовослужбовцю необхідно написати два рапорти на ім’я командира військової частини:

перший — про видачу довідки про обставини травми (поранення, контузії);

другий — про направлення на ВЛК.

Кожен рапорт рекомендується подавати у двох екземплярах.

Юрист нагадав, що цей вид документа є офіційним і визначається ст. 21 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

Документи для проходження ВЛК військовим

Після отримання направлення на ВЛК необхідно зібрати список необхідних документів. Важливо мати при собі всі медичні документи, які виписували лікарі в госпіталі. Для проходження військово-лікарської комісії у військовослужбовців має бути:

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від в/ч (у разі отримання травми, поранення, контузії, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчену копію акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);

посвідчення УБД (за наявності);

витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців — учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: google.com

Порядок проходження ВЛК

В Україні діють штатні ВЛК, до яких належать ЦВЛК та ВЛК регіону (розташовані у м. Львів, м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса, м. Вінниця). Крім того є позаштатні постійно діючі ВЛК, до яких належать:

госпітальні ВЛК;

гарнізонні ВЛК;

лікарсько-льотні комісії (ЛЛК);

ВЛК високомобільних десантних військ;

ВЛК територіального центру комплектування;

ВЛК державних, комунальних закладів охорони здоров’я з правами госпітальної ВЛК.

Військовий має пройти усіх лікарів зі складу комісії, яка включає:

хірурга;

терапевта;

невропатолога;

окуліста;

отоларинголога;

гінеколога (для жінок);

лікарів інших спеціальностей за необхідності.

До ВЛК військового направлять на ЕКГ-обстеження, флюорографічне обстеження органів грудної клітини, загальний аналіз крові та сечі. Можливо, військовому призначать додаткове обстеження за медичними показниками.

Строки для проходження ВЛК не визначені законодавством та залежать в кожному конкретному випадку від кількості необхідних медичних (спеціальних) досліджень для встановлення діагнозу та/і/або чергами та завантаженістю лікарів.

Які рішення приймає ВЛК у разі погіршення здоров’я військового

За наслідками проведеного ВЛК може бути прийняте одне з таких рішень:

направлення військовослужбовця у відпустку за станом здоров’я на певний період, якщо здоров’я може відновитися до того стану, коли він знову буде придатним до військової служби;

визнання військового тимчасово непридатним за станом здоров’я на 6−12 місяців для лікування і переоглядом;

звільнення з військової служби за станом здоров’я, якщо здоров’я вже не може відновитися до того стану, коли військовослужбовець знову буде придатним до військової служби.

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