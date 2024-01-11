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Как удалось избежать десантирования врага на юге — Неижпапа рассказал об утре 24 февраля

11 января 2024 09:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как удалось избежать десантирования врага на юге — Неижпапа рассказал об утре 24 февраля
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Командующий ВМС Алексей Неижпапа вспомнил, как для него началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Утром, находясь на рабочем месте, он услышал пролет крылатой ракеты.

Об этом он рассказал в интервью УП.

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Как удалось избежать десантирования врага

Так, после звука пролета ракеты он услышал "приход" по аэродрому "Школьный".

"Мы это почувствовали прям. Поэтому сразу все поняли. Потом оперативный дежурный доложил, но уже и так я понимал, что это начало полномасштабной агрессии. Потом, конечно, доклад главнокомандующему и все военные организмы начали работать", — сказал Неижпапа.

По его мнению, для десантирования нужно господство и в воздухе, и на море — тогда у россиян это все было.

Командующий напомнил, что, чтобы войти в тыл Одещины, враг после вторжения продвинулся к Николаеву в направлении Вознесенска.

"Если бы тогда наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы враг начал десантную операцию в Черноморской операционной зоне", — отметил он.

Однако бойцы военно-морских сил не стояли на месте и осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках.

С первых дней подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, которые дислоцировались в то время в Одесской области, были заведены в район огневых позиций.

В то же время, военные усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы выявлять десант противника.

"Да, десантирования не состоялись, потому что не было в то время создано условий на суше, в первую очередь. Во-вторых, вы знаете эту историю, когда мы впервые ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен". А затем был тот же крейсер "Москва", — вспомнил Неижпапа.

По его словам, поэтому противник понял, что будет очень трудно просто так зайти к нашим берегам, не утонув — поэтому РФ отказалась от морской десантной операции.

Напомним, что к началу полномасштабного вторжения враг создал полноценную группировку десантных сил, собрав корабли из всех флотов. Также россияне приобрели способность десантировать полноценную бригаду морской пехоты одновременно на нескольких направлениях.

Кроме того, в нынешних условиях у России практически нет шансов взорвать морской десант, как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.

ВМС
Одесская область
оккупанты
война в Украине
десант

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