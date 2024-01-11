Как удалось избежать десантирования врага на юге — Неижпапа рассказал об утре 24 февраля

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Фото: УП

Командующий ВМС Алексей Неижпапа вспомнил, как для него началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Утром, находясь на рабочем месте, он услышал пролет крылатой ракеты.

Об этом он рассказал в интервью УП.

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Так, после звука пролета ракеты он услышал "приход" по аэродрому "Школьный".

"Мы это почувствовали прям. Поэтому сразу все поняли. Потом оперативный дежурный доложил, но уже и так я понимал, что это начало полномасштабной агрессии. Потом, конечно, доклад главнокомандующему и все военные организмы начали работать", — сказал Неижпапа.

По его мнению, для десантирования нужно господство и в воздухе, и на море — тогда у россиян это все было.

Командующий напомнил, что, чтобы войти в тыл Одещины, враг после вторжения продвинулся к Николаеву в направлении Вознесенска.

"Если бы тогда наша 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы враг начал десантную операцию в Черноморской операционной зоне", — отметил он.

Однако бойцы военно-морских сил не стояли на месте и осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках.

С первых дней подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, которые дислоцировались в то время в Одесской области, были заведены в район огневых позиций.

В то же время, военные усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы выявлять десант противника.

"Да, десантирования не состоялись, потому что не было в то время создано условий на суше, в первую очередь. Во-вторых, вы знаете эту историю, когда мы впервые ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен". А затем был тот же крейсер "Москва", — вспомнил Неижпапа.

По его словам, поэтому противник понял, что будет очень трудно просто так зайти к нашим берегам, не утонув — поэтому РФ отказалась от морской десантной операции.

Напомним, что к началу полномасштабного вторжения враг создал полноценную группировку десантных сил, собрав корабли из всех флотов. Также россияне приобрели способность десантировать полноценную бригаду морской пехоты одновременно на нескольких направлениях.

Кроме того, в нынешних условиях у России практически нет шансов взорвать морской десант, как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.