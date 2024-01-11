Як вдалося уникнути десантування ворога на півдні — Неїжпапа розповів про ранок 24 лютого
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа пригадав, як для нього почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Вранці, перебуваючи на робочому місці, він почув проліт крилатої ракети.
Про це він розповів в інтерв'ю УП.
Як вдалося уникнути десантування ворога
Так, після звуку прольоту ракети він почув "прихід" по аеродрому "Шкільний".
"Ми це відчули прям. Тому зразу все зрозуміли. Потім оперативний черговий доповів, але уже і так я розумів, що це початок повномасштабної агресії. Потім, звісно, доповідь головнокомандувачу, і всі військові організми почали працювати", — сказав Неїжпапа.
На його думку, для десантування треба панування і в повітрі, і на морі — тоді росіяни мали це все.
Командувач пригадав, що аби увійти в тил Одещини, ворог після вторгнення просунувся до Миколаєва у напрямку Вознесенська.
"Якби тоді наша 80 бригада Десантно-штурмових військ не зупинила ворога під Вознесенськом, тоді були б створені умови для того, щоб ворог почав десантну операцію в Чорноморській операційній зоні", — зазначив він.
Проте бійці військово-морських сил не стояли на місці та здійснювали мінне оборонне загородження на доступних для десанту ділянках.
З перших днів підрозділ артилерії морської піхоти й інших бригад, які дислокувалися на той час на Одещині, були заведені в район вогневих позицій.
Водночас військові посилили радіотехнічну, радіолокаційну розвідку як із залученням радіотехнічних постів, так і безпілотних комплексів "Байрактар", щоб виявляти десант противника.
"Так, десантування не відбулися, тому що не було на той час створено умов на суходолі, в першу чергу. По-друге, ви знаєте цю історію, коли ми перший раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен". А потім був той же крейсер "Москва", — пригадав Неїжпапа.
За його словами, тому противник зрозумів, що буде дуже важко просто так зайти до наших берегів, не втонувши — через це РФ відмовилася від морської десантної операції.
Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення ворог створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши кораблі з усіх флотів. Також росіяни набули спроможності десантувати повноцінну бригаду морської піхоти одночасно на декількох напрямках.
Крім того, у теперішніх умовах в Росії практично немає шансів висадити морський десант, як мінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти.
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