Як вдалося уникнути десантування ворога на півдні — Неїжпапа розповів про ранок 24 лютого

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Фото: УП

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа пригадав, як для нього почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Вранці, перебуваючи на робочому місці, він почув проліт крилатої ракети.

Про це він розповів в інтерв'ю УП.

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Так, після звуку прольоту ракети він почув "прихід" по аеродрому "Шкільний".

"Ми це відчули прям. Тому зразу все зрозуміли. Потім оперативний черговий доповів, але уже і так я розумів, що це початок повномасштабної агресії. Потім, звісно, доповідь головнокомандувачу, і всі військові організми почали працювати", — сказав Неїжпапа.

На його думку, для десантування треба панування і в повітрі, і на морі — тоді росіяни мали це все.

Командувач пригадав, що аби увійти в тил Одещини, ворог після вторгнення просунувся до Миколаєва у напрямку Вознесенська.

"Якби тоді наша 80 бригада Десантно-штурмових військ не зупинила ворога під Вознесенськом, тоді були б створені умови для того, щоб ворог почав десантну операцію в Чорноморській операційній зоні", — зазначив він.

Проте бійці військово-морських сил не стояли на місці та здійснювали мінне оборонне загородження на доступних для десанту ділянках.

З перших днів підрозділ артилерії морської піхоти й інших бригад, які дислокувалися на той час на Одещині, були заведені в район вогневих позицій.

Водночас військові посилили радіотехнічну, радіолокаційну розвідку як із залученням радіотехнічних постів, так і безпілотних комплексів "Байрактар", щоб виявляти десант противника.

"Так, десантування не відбулися, тому що не було на той час створено умов на суходолі, в першу чергу. По-друге, ви знаєте цю історію, коли ми перший раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен". А потім був той же крейсер "Москва", — пригадав Неїжпапа.

За його словами, тому противник зрозумів, що буде дуже важко просто так зайти до наших берегів, не втонувши — через це РФ відмовилася від морської десантної операції.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення ворог створив повноцінне угруповання десантних сил, зібравши кораблі з усіх флотів. Також росіяни набули спроможності десантувати повноцінну бригаду морської піхоти одночасно на декількох напрямках.

Крім того, у теперішніх умовах в Росії практично немає шансів висадити морський десант, як мінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти.