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Как советское наследие портит россиянам процент попаданий во время ракетных обстрелов

21 января 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как советское наследие портит россиянам процент попаданий во время ракетных обстрелов
Ракета Х-22, давно являющаяся музейной техникой в России. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Одной из причин увеличения процента неудач при запуске ракет по Украине есть состояние боеприпасов. Многие сохраняются еще с советских времен, поэтому качество их оставляет желать лучшего.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Процент российских неудач

Дмитрий Снегирев напомнил, что во время последнего массированного ракетного обстрела по территории Украины было выпущено около 30 ракет.

"Из них три не долетели до целей, не выполнили свой функционал — две упали на территории Российской Федерации, а одна на территории домовладения в Полтавской области", — подчеркнул эксперт.

Поэтому, добавил он, такой показатель — 10% неудачных запусков — очень серьезный.

Устаревшие боеприпасы

Чтобы разобраться с причинами таких неудач россиян, по словам Дмитрия Снегирева, следует, прежде всего, обратить внимание на то, чем запускались ракеты.

Речь идет, в частности, о комплексе С-300 — снаряды для которого хранятся в Российской Федерации уже более 30 лет.

Кроме того, один из случаев, когда ракета не долетела до цели – это Х-22, ракета, разрабатывавшаяся еще в 70-е годы и сохранявшаяся тоже долгие десятилетия.

Две задачи России

На вопрос, почему же россияне используют столь устаревшие боеприпасы, Снегирев назвал две причины.

"Во-первых, это желание вести постоянный ракетный террор Украины, для чего пригодятся и такие ракеты. Во-вторых, таким образом, Россия фактически осуществляет утилизацию устаревших боеприпасов" , — пояснил эксперт.

Напомним, что враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Одна из вражеских целей упала во дворе частного дома в Полтавской области.

российские войска
оккупанты
Дмитрий Снегирев
ракеты
война в Украине

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