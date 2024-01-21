Як радянська спадщина псує росіянам відсоток влучань під час ракетних обстрілів

Ракета Х-22, яка давно є музейною технікою в Росії. Фото: росЗМІ

Однією із причин збільшення відсотка невдач під час запуску ракет по Україні є стан боєприпасів. Багато з них зберігаються ще з радянських часів, тому якість їхня залишає бажати кращного.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Відсоток російських невдач

Дмитро Снєгирьов нагадав, що під час останнього масованого ракетного обстрілу по території України було випущено близько 30 ракет.

"З них три не долетіли до цілей, не виконали свій функціонал — дві упали на території Російської Федерації, а одна на території домоволодіння в Полтавській області", — підкреслив експерт.

Тож, додав він, такий показник — 10% невдалих запусків — є дуже серйозним.

Застарілі боєприпаси

Аби розібратися з причинами таких невдач росіян, за словами Дмитра Снєгирьова, варто перш за все звернути увагу на те, чим запускалися ракети.

Йдеться, зокрема, про комплекс С-300 — снаряди для якого зберігаються в Російській Федерації уже понад 30 років.

Крім того, один із випадків, коли ракета не долетіла до цілі — це Х-22, ракета, яка розроблялася ще в 70-ті роки і зберігалася теж довгі десятиліття.

Дві задачі Росії

На питання, чому ж росіяни використовують такі застарілі боєприпаси, Снєгирьов назвав дві причини.

"По-перше, це бажання вести постійний ракетний терор України, для чого згодяться і такі ракети. По-друге, таким чином Росія фактично здійснює утилізацію застарілих боєприпасів", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Одна з ворожих цілей впала на подвір'ї приватного будинку у Полтавській області.