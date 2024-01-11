Мобилизация в Украине 2024 — как подготовиться к армии — советы военного

Мобилизованные украинцы готовятся к военной службе. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Почти два года в Украине идет полномасштабная война, которую начала россия. За это время в ряды ВСУ присоединились тысячи мужчин, чтобы встать на защиту Родины. На территории нашей страны продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные украинцы и дальше будут подпадать под призыв на военную службу.

Как правильно подготовиться к мобилизации и службе в армии, дал советы боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба, пишет "24 Канал".

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Не ждите повестки от ТЦК

По мнению военного, нет смысла ждать повестки от ТЦК. Ведь так вы лишаете себя возможности выбирать, где и кем хотите служить. Если в планах служить в определенной бригаде, то можно собрать вещи и обратиться в ТЦК самостоятельно.

"Вы рано или поздно, скорее всего, попадете на фронт, поэтому позаботьтесь о том, куда вы попадете уже сейчас. Так вы окажетесь там, где хотите быть. Да, вы хотите в кавычках. Понимаю, никто не хочет на войну, но такова у нас реальность", — отмечает военный.

Выбирайте бригаду заранее, чтобы не разочароваться

Журба подчеркнул, что украинские мужчины должны отдавать себе отчет, что большинству необходимо будет стать на защиту страны и вряд ли получится этого избежать. Поэтому важно заранее позаботиться о том, где будет проходить служба.

"Если вы узкий специалист — вас загребут, за вами буквально будет очередь. Спросите у знакомых, которые служат уже в ВСУ, какие у них дела в бригаде. Может, вы захотите в какую-нибудь конкретную бригаду", — говорит Вячеслав.

По его словам, узнав у знакомых, как им живется в конкретной бригаде, мобилизованный сможет сделать осознанный выбор и не будет разочарован.

Никто из военных не сидит в окопах 24/7

Среди прочего Вячеслав Журба ответил на вопросы украинцев, когда у военных на фронте есть время читать книги.

"24/7, 30 дней в месяц мало кто сидит в окопах. Есть качество ротации, отвод. Все зависит от направления, наличия личного состава. Но стоит понимать, что в армии не только пехотинцы служат", — отметил он.

Военный объясняет, что на все можно найти время , если есть желание. В частности, боец только что был мобилизован, был в пехоте и находил время на чтение на отводе.

"Потому что я так хотел. Сейчас я дронщик, опять мы не работаем 24/7. Я отработал время, которое я должен отработать, меня сменили ребята, у меня есть время на отдых. В это время могу делать, что хочу", — объяснил воин.

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