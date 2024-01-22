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Грабеж по-российски — как оккупанты разворовывают имущество жителей ТОТ

22 января 2024 03:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Грабеж по-российски — как оккупанты разворовывают имущество жителей ТОТ
Российские военные несут ящики и сумки. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики под видом восстановления жилья жителей временно оккупированных территорий прибегают к грабежам. Таким образом, с начала полномасштабной агрессии "процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Под видом программы восстановления жилья россияне силой проникают в помещение, где на момент проведения работ не было жильцов. Двери срезаются специальными инструментами, даже если квартира не испытывала повреждений. После проникновения в помещение такие псевдостроители осуществляют осмотр имущества жильцов и изымают все, что имеет хоть какую-то ценность", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что по словам жителей временно оккупированных территорий из их квартир, россияне похитили бытовую технику, электронику, сантехнику, инструменты, верхнюю одежду и даже консервацию с продуктами длительного хранения.

"После себя, в лучшем случае, оккупанты оставляют дешевые металлопластиковые окна со стеклопакетом, без отделки откосов (приоконного пространства), что никоим образом не способствует сохранению квартиры. Часто помещение оставляют без входной двери, что в дальнейшем приводит к исчезновению всего имущества из такой квартиры", — рассказали в Центре нацсопротивления.

Как россияне хозяйничают на ТОТ

Напомним, что набирает обороты принудительная паспортизация. В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, если родители не имеют российских паспортов, ребенку запретят ходить в школы или детсады.

Также мы сообщали, что в Мариуполе Донецкой области массово вспыхнули болезни из-за холода и отключения отопления. Оккупанты не проводят тестирование на коронавирус, городу угрожает эпидемия.

Добавим, что на оккупированной территории Украины российские захватчики массово отказывают украинцам в лечении. Получить медицинские услуги можно только при наличии российского паспорта и полиса медицинского страхования.

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