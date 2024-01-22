Грабунок по-російськи — як окупанти розкрадають майно мешканців ТОТ

Російські військові несуть ящики та сумки. Фото: росЗМІ

Російські загарбники під виглядом відновлення житла мешканців тимчасово окупованих територій вдаються до грабунків. Таким чином від початку повномасштабної агресії "процвітає санкціоноване державою-окупантом мародерство".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Як окупанти обкрадають мешканців ТОТ

"Під виглядом програми відновлення житла росіяни силою проникають в помешкання, де на момент проведення робіт не було мешканців. Двері зрізаються спеціальними інструментами, навіть якщо квартира не зазнавала пошкоджень. Після проникнення в помешкання такі псевдобудівельники здійснюють огляд майна мешканців та вилучають усе, що має хоч якусь цінність", — йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що зі слів мешканців тимчасово окупованих територій з їх квартир росіяни викрали побутову техніку, електроніку, сантехніку, інструменти, верхній одяг та навіть консервацію з продуктами тривалого зберігання.

"Після себе, у кращому випадку, окупанти залишають дешеві металопластикові вікна зі склопакетом, без обробки відкосів (привіконного простору), що жодним чином не сприяє збереженню квартири. Часто приміщення залишають без вхідних дверей, що надалі призводить до зникнення усього майна з такої квартири", — розповіли в Центрі нацспротиву.

Як росіяни хазяйнують на ТОТ

Нагадаємо, що набирає обертів примусова паспортизація. Зокрема, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області якщо батьки не мають російських паспортів, дитині заборонять ходити до шкіл чи дитсадочків.

Також ми повідомляли, що в Маріуполі Донецької області масово спалахнули хвороби через холод та відключення опалення. Окупанти не проводять тестування на коронавірус, місту загрожує епідемія.

Додамо, що на окупованій території України російські загарбники масово відмовляють українцям в лікуванні. Отримати медичні послуги там можливо лише за наявності російського паспорта та полісу медичного страхування.