Франция возглавила артиллерийскую коалицию для Украины

Украинская артиллерия. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Франция объявила о создании коалиции, ответственной за обеспечение артиллерийских потребностей Украины. Всего в нее вошли 24 страны мира.

Об этом пишет L'Express.

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Артиллерийская коалиция для Украины

На открытии коалиции в Париже Украину представила делегация во главе с заместителем министра обороны Иваном Гаврилюком. В то же время принял участие и министр обороны Рустем Умеров — в режиме видеоконференции.

Отмечается, что помимо поставки боеприпасов украинская сторона ежемесячно, начиная с января, будет получать 50 управляемых авиабомб A2SM. Известно, что они могут быть встроены на украинские самолеты советского производства, такие как МиГ и Су.

Кроме того, во время открытия Франция объявила об изготовлении 78 самоходных гаубиц Caesar для Вооруженных сил Украины: шесть из них будут доставлены в ближайшие недели, а остальные — к началу 2025 года.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные потребности Украины на поле боя в пакете военной помощи.

Кроме того, недавно Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине поставят еще "около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сот бомб". Также французский лидер анонсировал свой приезд в Украину.