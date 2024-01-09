До України прибули американські бронемешини TITAN — на що здатна така техніка

Бронеавтомобіль LAVR Titan, який надійшов до ЗСУ. Фото: Telegram Романа Бочкали

В Україну прибула партія надсучасних американських бронеавтомобілів LAVR Titan, які застосовуються в проведенні активних штурмових дій. Новітні автівки схвально оцінили українські військові.

Про це повідомив український волонтер, координатор ВГО "Стоп корупції" та військкор Роман Бочкала.

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За повідомленням мілблогера, машини побудовані на базі передових позашляховиків: Toyota Land Cruiser, Ford F-550 та Dodge Ram, через що отримали просторий салон. Вони мають багатопрокатну патентовану броню Titan-DS, яка витримує трикратне влучення з автомата M16 з відстані у 10 метрів, а товстий шар V-подібного броньованого дна дозволить машині витримати підрив на міні, і убезпечити пасажирів.

LAVR Titan на автоплатформах. Джерело: Telegram Романа Бочкали

Керованість автомобіля забезпечується наявністю передового бортового комп'ютера для забезпечення успішного пересування на передовій. Його салон вміщує до восьми людей, що неабияк важливо для українських штурмових груп.

Тягач з бронемашинами. Джерело: Telegram Романа Бочкали

"Схвальні відгуки вони вже отримали від десантників 81-ї ОАБр. Бійці підкреслюють хорошу маневровість цих авто, а також бронезахист, який рятував військових не лише від куль, а й від уламків танкових снарядів", — розповів військкор.

Відзначимо, що LAVR Titan стали постачатися до ЗСУ починаючи з кінця 2022 року.

Нагадаємо, що раніше у Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні крилаті ракети Taurus. Водночас до України прибула військова допомога з Німеччини, яка містила новітню самохідну зенітку Skynex.