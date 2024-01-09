До України прибули американські бронемешини TITAN — на що здатна така техніка
В Україну прибула партія надсучасних американських бронеавтомобілів LAVR Titan, які застосовуються в проведенні активних штурмових дій. Новітні автівки схвально оцінили українські військові.
Про це повідомив український волонтер, координатор ВГО "Стоп корупції" та військкор Роман Бочкала.
Американська надійність для українських оборонців
За повідомленням мілблогера, машини побудовані на базі передових позашляховиків: Toyota Land Cruiser, Ford F-550 та Dodge Ram, через що отримали просторий салон. Вони мають багатопрокатну патентовану броню Titan-DS, яка витримує трикратне влучення з автомата M16 з відстані у 10 метрів, а товстий шар V-подібного броньованого дна дозволить машині витримати підрив на міні, і убезпечити пасажирів.
Керованість автомобіля забезпечується наявністю передового бортового комп'ютера для забезпечення успішного пересування на передовій. Його салон вміщує до восьми людей, що неабияк важливо для українських штурмових груп.
"Схвальні відгуки вони вже отримали від десантників 81-ї ОАБр. Бійці підкреслюють хорошу маневровість цих авто, а також бронезахист, який рятував військових не лише від куль, а й від уламків танкових снарядів", — розповів військкор.
Відзначимо, що LAVR Titan стали постачатися до ЗСУ починаючи з кінця 2022 року.
Нагадаємо, що раніше у Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні крилаті ракети Taurus. Водночас до України прибула військова допомога з Німеччини, яка містила новітню самохідну зенітку Skynex.
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