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До України прибули американські бронемешини TITAN — на що здатна така техніка

9 січня 2024 00:13
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Ілля Рябінін
редактор
До України прибули американські бронемешини TITAN — на що здатна така техніка
Бронеавтомобіль LAVR Titan, який надійшов до ЗСУ. Фото: Telegram Романа Бочкали
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україну прибула партія надсучасних американських бронеавтомобілів LAVR Titan, які застосовуються в проведенні активних штурмових дій. Новітні автівки схвально оцінили українські військові.

Про це повідомив український волонтер, координатор ВГО "Стоп корупції" та військкор Роман Бочкала.

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За повідомленням мілблогера, машини побудовані на базі передових позашляховиків: Toyota Land Cruiser, Ford F-550 та Dodge Ram, через що отримали просторий салон. Вони мають багатопрокатну патентовану броню Titan-DS, яка витримує трикратне влучення з автомата M16 з відстані у 10 метрів, а товстий шар V-подібного броньованого дна дозволить машині витримати підрив на міні, і убезпечити пасажирів.

До України прибули американські бронемешини TITAN — на що здатна така техніка
LAVR Titan на автоплатформах. Джерело: Telegram Романа Бочкали

Керованість автомобіля забезпечується наявністю передового бортового комп'ютера для забезпечення успішного пересування на передовій. Його салон вміщує до восьми людей, що неабияк важливо для українських штурмових груп.

До України прибули американські бронемешини TITAN — на що здатна така техніка
Тягач з бронемашинами. Джерело: Telegram Романа Бочкали

"Схвальні відгуки вони вже отримали від десантників 81-ї ОАБр. Бійці підкреслюють хорошу маневровість цих авто, а також бронезахист, який рятував військових не лише від куль, а й від уламків танкових снарядів", — розповів військкор.

Відзначимо, що LAVR Titan стали постачатися до ЗСУ починаючи з кінця 2022 року.

Нагадаємо, що раніше у Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні крилаті ракети Taurus. Водночас до України прибула військова допомога з Німеччини, яка містила новітню самохідну зенітку Skynex.

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