Двум участникам "ЛНР", которые во время оккупации Харьковщины пытали украинцев, объявили подозрения

Застенки. на Харьковщине. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В Украине сообщили о подозрении двум участникам ЛНР, которые пытали украинцев во время оккупации Харьковской области. В застенки свозили тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами и выбивали из них информацию.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, с 5 по 20 июня 2022 года во время оккупации Волчанска Харьковской области подозреваемые вместе с другими представителями вооруженных сил РФ издевались над гражданским населением.

Известно, что один подозреваемый является гражданином России, а другой гражданин Украины. Они самостоятельно задержали украинку у нее дома и доставили на территорию Волчанского агрегатного завода.

Участники "ЛНР". Фото: Офис Генпрокурора

"Пользуясь беззащитным состоянием задержанной, во время так называемого конвоирования, применили к нему психологическое давление. В его сторону направляли оружие, угрожали убийством и произвели выстрел в воздух возле головы потерпевшей", — говорится в сообщении.

Также потерпевшей угрожали расстрелом ее и родных и пытали с помощью электрического тока. После этого один из оккупантов нанес женщине удар по затылку, из-за чего она упала на пол и потеряла сознание.

Известно, что эту "застенку" обустроили российские военные, которые свозили туда с окрестных населенных пунктов проукраински настроенных граждан и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами, в том числе пожилых людей.

Во время допросов из пленников "выбивали" информацию о противниках оккупации и военных ВСУ.

Оба участника "ЛНР" сообщали о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что 3 января Шевченковский районный суд Киева объявил приговор экс-руководителю застенки "Изоляция" Денису Куликовскому. Он проведет за решеткой 15 лет.

Также мы писали, что Украина знает около 1500 коллаборантов с оккупированных территорий, которые сотрудничают с Россией. В будущем за измену они будут отвечать перед украинским законом.