Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Двом учасникам "ЛНР", які під час окупації Харківщини катували українців, оголосили підозри arrow

Двом учасникам "ЛНР", які під час окупації Харківщини катували українців, оголосили підозри

11 січня 2024 11:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Двом учасникам "ЛНР", які під час окупації Харківщини катували українців, оголосили підозри
Катівні на Харківщині. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні повідомили про підозру двом учасникам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами та "вибивали" з них інформацію.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Катівні в Харківській області

За даними слідства, з 5 по 20 червня 2022 року під час окупації Вовчанська Харківської області підозрювані разом з іншими представниками збройних сил РФ знущалися з цивільного населення. 

Відомо, що один підозрюваний є громадянином Росії, а інший — громадянин України. Вони самостійно затримали українку в неї вдома та доставили на територію Вовчанського агрегатного заводу.

null
Учасники "ЛНР". Фото: Офіс Генпрокурора

"Користуючись беззахисним станом затриманої, під час так званого конвоювання, застосували до неї психологічний тиск. У її бік направляли зброю, погрожували вбивством та здійснили постріл у повітря біля голови потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Також потерпілій погрожували розстрілом її та рідних та катували за допомогою електричного струму. Після цього один з окупантів завдав жінці удару по потилиці, через що вона впала на підлогу та втратила свідомість. 

Відомо, що ту "катівню" облаштували російські військові, які звозили туди з навколишніх населених пунктів проукраїнськи налаштованих громадян і тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, в тому числі — літніх людей.

Під час допитів з бранців "вибивали" інформацію про противників окупації та військових ЗСУ.

Обом учасникам "ЛНР" було повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

null
Скриншот допису Офісу Генпрокурора
null
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що 3 січня Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському. Він проведе за ґратами 15 років. 

Також ми писали, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.

Офіс генерального прокурора
Харківська область
окупанти
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі