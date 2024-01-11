Двом учасникам "ЛНР", які під час окупації Харківщини катували українців, оголосили підозри

Катівні на Харківщині. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

В Україні повідомили про підозру двом учасникам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами та "вибивали" з них інформацію.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, з 5 по 20 червня 2022 року під час окупації Вовчанська Харківської області підозрювані разом з іншими представниками збройних сил РФ знущалися з цивільного населення.

Відомо, що один підозрюваний є громадянином Росії, а інший — громадянин України. Вони самостійно затримали українку в неї вдома та доставили на територію Вовчанського агрегатного заводу.

Учасники "ЛНР". Фото: Офіс Генпрокурора

"Користуючись беззахисним станом затриманої, під час так званого конвоювання, застосували до неї психологічний тиск. У її бік направляли зброю, погрожували вбивством та здійснили постріл у повітря біля голови потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Також потерпілій погрожували розстрілом її та рідних та катували за допомогою електричного струму. Після цього один з окупантів завдав жінці удару по потилиці, через що вона впала на підлогу та втратила свідомість.

Відомо, що ту "катівню" облаштували російські військові, які звозили туди з навколишніх населених пунктів проукраїнськи налаштованих громадян і тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, в тому числі — літніх людей.

Під час допитів з бранців "вибивали" інформацію про противників окупації та військових ЗСУ.

Обом учасникам "ЛНР" було повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що 3 січня Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському. Він проведе за ґратами 15 років.

Також ми писали, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.