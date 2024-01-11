Україна знає про 1,5 тис. колаборантів на ТОТ — вони понесуть покарання

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: WIKIPEDIA

Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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"Приблизно 1500 тих, по кому вже заведені карні справи і хто точно буде відповідати перед українським законодавством", — сказав він.

Також він зазначив, що в окупованому у Мелітополі залишилося близько 70 тис. українців, з яких більша частина відмовилася від російських паспортів.

За словами Федорова, через це вони щоденно перебувають під загрозою з боку росіян.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російське керівництво сповістило українців про відсутність водопостачання на період від 10 до 20 років. Також окупаційна влада планує ввести обмеження для українців на вирощування вологолюбних сільськогосподарських культур.

Також ми писали, що на ТОТ півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.