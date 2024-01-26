К Коалиции дронов для Украины присоединились еще две страны
К коалиции дронов для Украины присоединились Швеция и Великобритания. О таком решении объявил министр обороны Швеции Поль Джонсон на заседании Контактной группы 23 января.
Об этом сообщает Минобороны.
Коалиция дронов для Украины
"Швеция и Великобритания сообщили, что присоединяются к недавно созданной Коалиции дронов", — говорится в сообщении.
В частности, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил это решение во время заседания Контактной группы по обороне Украины 23 января.
Отмечается, что коалицию дронов создали Украина и Латвия во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.
В настоящее время она насчитывает четыре страны-участницы.
"Беспилотные технологии могут перевернуть ход этой войны. Мы благодарны нашим союзникам за поддержку Коалиции дронов. Мы только создали ее — и уже имеем надежных и мощных партнеров в составе. Работаем, чтобы участников становилось еще больше", — отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Напомним, что в Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины. Он будет построен в рамках нового проекта FURY для украинских ВМС.
Мы также писали, что Россия пытается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинских войск.
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