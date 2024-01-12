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Дипломат Осипенко рассказал, будет ли Украина получать помощь от США и Европы

12 января 2024 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дипломат Осипенко рассказал, будет ли Украина получать помощь от США и Европы
Дипломат Руслан Осипенко. Фото: Апостроф
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина и дальше будет получать помощь от США и Европы, поскольку они боятся, что война может прийти к ним. Кроме того, об этом свидетельствуют заявления лидеров этих стран.

Об этом заявил дипломат Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE.

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Осипенко заявил, что, несмотря на непринятие решений в США и Европы в конце 2023 года за помощь Украине, они все равно продолжат оказывать поддержку нашему государству. Об этом свидетельствуют заявления лидеров ведущих стран, в частности министра обороны Финляндии, МИД Италии, Германии, Швеции и других.

"Это говорит о том, что западная Европа осознает, что во время этой войны она не отсидится дома и что она уже в войне. Потому что если не помогать, то рано или поздно эта война придет в Европу. В этом сценарии роль и место Украины очень важно, потому что она дает время Европе подготовиться лучше к этой великой войне, поэтому нам будут помогать", — считает дипломат.

Он подчеркнул, что решение Европейского совета дать нам возможность двигаться в сторону европейского сообщества также свидетельствует о том, что европейцы перестали бояться Россию и они сломали алгоритмы, по которым действовала Европа раньше.

Напомним, недавно Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал заявление о том, что государство выделит очередной транш для военной поддержки Украины. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд. фунтов стерлингов, которую потратят на производство тысяч беспилотников.

США
военная помощь
Европа
война в Украине

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