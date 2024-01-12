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Дипломат Осипенко розповів, чи отримуватиме Україна допомогу від США та Європи

12 січня 2024 14:00
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Дипломат Осипенко розповів, чи отримуватиме Україна допомогу від США та Європи
Дипломат Руслан Осипенко. Фото: Апостроф
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна й надалі отримуватиме допомогу від США та Європи, оскільки вони бояться, що війна може прийти до них. Крім того, про це свідчать заяви лідерів цих країн.

Про це заявив дипломат Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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Осипенко заявив, що попри неприйняття рішень у США та Європі наприкінці 2023 року про допомогу Україні, вони все одно продовжать надавати підтримку нашій державі. Про це свідчать заяви лідерів провідних країн, зокрема, міністра оборони Фінляндії, МЗС Італії, Німеччини, Швеції та інших. 

"Це говорить про те, що західна Європа має усвідомлення, що під час цієї війни вона не відсидиться вдома і що вона вже у війні. Бо якщо не допомогати, то раніше чи пізніше ця війна прийде в Європу. В цьому сценарії роль і місце України дуже важливе, тому що вона дає час Європі підготуватися краще до цієї великої війни, тому нам будуть допомогати", — вважає дипломат. 

Він наголосив, що рішення Європейської ради дати нам можливість рухатися в бік європейської спільноти також свідчить про те, що європейці перестали боятися Росію і вони зламали алгоритми за якими діяла Європа раніше. 

Нагадаємо, нещодавно Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив заяву про те, що держава виділить черговий транш для військової підтримки України. Йдеться про суму у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів, яку витратять на виробництво тисяч безпілотників. 

США
військова допомога
Європа
війна в Україні

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