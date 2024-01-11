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Почему ракетные атаки по России возросли и в каком состоянии авиация РФ — ответ военного эксперта

11 января 2024 14:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Почему ракетные атаки по России возросли и в каком состоянии авиация РФ — ответ военного эксперта
Российский военный самолет в небе. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия использует авиационные штурмовики и бомбардировщики на линии фронта. Они составляют значительную часть стратегической авиации РФ и атакуют ею Украину. Чаще всего россияне атакуют украинские города, однако есть случаи, когда вражеские ракеты падают и на территорию захватчиков. Главной причиной этого является неисправность самолетов.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

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В каком состоянии стратегическая авиация РФ

По словам эксперта, россияне, чтобы совершать массированные удары по Украине, используют в основном самолеты Ту-95.

"Ту-95, Ту-22, Ту-60 — это их стратегические бомбардировщики, которые они используют именно для воздушных атак, используя ракеты воздух-земля и, конечно, Миг-31К — это носитель "Кинжалов". Его нельзя считать стратегическим бомбардировщиком, но он тоже является носителем этих ракет", — указал эксперт.

Враг осуществляет пуски ракет по разным направлениям одновременно, при этом все чаще есть случаи, когда эти ракеты попадают по территории РФ. В частности, пример такой ситуации — падение ракеты в российском Воронеже 2 января. Тогда произошло попадание воздушного оружия РФ в жилые дома. Также 8 января после обстрела Украины остатки российской ракеты были обнаружены в Волгоградской области РФ. Как отметил Гетьман, у россиян есть проблемы не только с ракетами.

"Запускаемый самолет должен быть в единой информационно-технической системе. А не просто так, что ракету сбросили и она сама по себе полетела. То, что ракета падает, скорее всего связано с двигателями, которые могли не тем топливом заправить, не проверили качество ракеты перед стартом", — подчеркнул Гетьман.

Неисправность ракетоносителей РФ

Эксперт отметил, что ракетоносители РФ подлежат ремонту и не полностью исправны. Российские самолеты в плохом состоянии, в первую очередь, из-за своего возраста, потому что достались в наследство с советских времен. В частности, новейший Ту-95МС произведен в 1994 году. А Ту-22М3 — в 1993-м. Такая же проблема и с МиГ-31К, который является старым ракетоносителем и переоборудован исключительно под ракеты "Кинжал".

"Я уверен, что с него сняли несколько деталей, которые есть в современных самолетах. Это самолет, основная задача которого — запустить "Кинжалы". Поэтому он и залетает в зоны поражения", — добавил эксперт.

Ресурс самолетов РФ постепенно иссякает, особенно при активном использовании, как сейчас. Чтобы избежать окончательной неисправности самолетов, россияне не нагружают их полностью ракетами, потому что авиация может не выдержать вес и упасть. А создавать новые современные самолеты Россия не в состоянии и поэтому откладывают эксплуатацию старых образцов.

Напомним, Россия не может преобладать в воздухе, из-за чего ее постоянные операции на фронте в Украине подрываются. По информации британской разведки, ВСУ сбили три боевых самолета Су-34 РФ на юге во время того, как тактическая авиация противника играла главную роль.

Добавим, на новогодние праздники российские оккупанты совершили несколько массированных ракетных атак по территории Украины. Чем именно россияне бьют по нашим городам — в материале Новини.LIVE.

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