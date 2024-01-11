Чому ракетні атаки по Росії зросли та в якому стані авіація РФ — відповідь військового експерта

Російський військовий літак в небі. Ілюстративне фото: wikipedia

Росія використовує авіаційні штурмовики та бомбардувальники на лінії фронту. Вони складають вагому частину стратегічної авіації РФ та атакують нею Україну. Найчастіше росіяни атакують українські міста, однак є випадки, коли ворожі ракети падають і на територію загарбників. Головною причиною цього є несправність літаків.

Про це повідомив військовий експерт Олексій Гетьман.

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За словами експерта, росіяни, щоб здійснювати масовані удари по Україні, використовують здебільшого літаки Ту-95.

"Ту-95, Ту-22, Ту-60 — це їхні стратегічні бомбардувальники, які вони використовують саме для повітряних атак, використовуючи ракети повітря-земля і, звісно, Міг-31К — носій "Кинджалів". Його не можна вважати стратегічним бомбардувальником, але він теж є носієм цих ракет", — вказав експерт.

Ворог здійснює пуски ракет з різних напрямків одночасно, при цьому все частішими стають випадки, коли ці ракети влучають по території РФ. Зокрема, прикладом такої ситуації є падіння ракети у російському Воронежі 2 січня. Тоді сталося влучання повітряної зброї РФ у житлові будинки. Також 8 січня після обстрілу України рештки російської ракети були знайдені у Волгоградській області РФ. Як зазначив Гетьман, у росіян є проблеми не лише з ракетами.

"Літак, який запускається, має бути в єдиній інформаційно-технічній системі. А не просто так, що ракету скинули і вона сама по собі полетіла. Те, що ракета падає, скоріше за все пов'язана з двигунами, які могли не тим горючим заправити чи не перевірили якість ракети перед стартом", — підкреслив Гетьман.

Несправність ракетоносіїв РФ

Експерт зазначив, що ракетоносії РФ підлягають ремонту і не повністю справними. Російські літаки у поганому стані, в першу чергу, через свій вік, бо дісталися у спадок з радянських часів. Зокрема, найновіший Ту-95МС вироблений у 1994 році. А Ту-22М3 — у 1993-му. Така ж проблема і з МіГ-31К, який є старим ракетоносієм та переобладнаний винятково під ракети "Кинджал".

"Я впевнений, що з нього познімали кілька речей, які є у сучасних літаках. Це літак, основне завдання якого — запустити "Кинджали". Тому він і залітає у зони ураження", — додав експерт.

Ресурс літаків РФ поступово вичерпується, особливо при активному використанні, як зараз. Щоб уникнути остаточної несправності літаків, росіяни не навантажують їх повністю ракетами, тому що авіація може не витримати ваги і впасти. А створювати нові сучасні літаки Росія неспроможна, і тому відтерміновують експлуатацію старих зразків.

Нагадаємо, Росія не може переважати у повітрі, через що її постійні операції на фронті в Україні підриваються. За інформацією британської розвідки, ЗСУ збили три бойові літаки Су-34 РФ на півдні під час того, як тактична авіація противника відігравала головну роль.

Додамо, на новорічні свята російські окупанти здійснили кілька масованих ракетних атак по території України. Чим саме росіяни б’ють по наших містах — у матеріалі Новини.LIVE.