Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Чому ракетні атаки по Росії зросли та в якому стані авіація РФ — відповідь військового експерта arrow

Чому ракетні атаки по Росії зросли та в якому стані авіація РФ — відповідь військового експерта

11 січня 2024 14:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чому ракетні атаки по Росії зросли та в якому стані авіація РФ — відповідь військового експерта
Російський військовий літак в небі. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія використовує авіаційні штурмовики та бомбардувальники на лінії фронту. Вони складають вагому частину стратегічної авіації РФ та атакують нею Україну. Найчастіше росіяни атакують українські міста, однак є випадки, коли ворожі ракети падають і на територію загарбників. Головною причиною цього є несправність літаків.

Про це повідомив військовий експерт Олексій Гетьман.

Читайте також:

В якому стані стратегічна авіація РФ

За словами експерта, росіяни, щоб здійснювати масовані удари по Україні, використовують здебільшого літаки Ту-95.

"Ту-95, Ту-22, Ту-60 — це їхні стратегічні бомбардувальники, які вони використовують саме для повітряних атак, використовуючи ракети повітря-земля і, звісно, Міг-31К носій "Кинджалів". Його не можна вважати стратегічним бомбардувальником, але він теж є носієм цих ракет", — вказав експерт.

Ворог здійснює пуски ракет з різних напрямків одночасно, при цьому все частішими стають випадки, коли ці ракети влучають по території РФ. Зокрема, прикладом такої ситуації є падіння ракети у російському Воронежі 2 січня. Тоді сталося влучання повітряної зброї РФ у житлові будинки. Також 8 січня після обстрілу України рештки російської ракети були знайдені у Волгоградській області РФ. Як зазначив Гетьман, у росіян є проблеми не лише з ракетами.

"Літак, який запускається, має бути в єдиній інформаційно-технічній системі. А не просто так, що ракету скинули і вона сама по собі полетіла. Те, що ракета падає, скоріше за все пов'язана з двигунами, які могли не тим горючим заправити чи не перевірили якість ракети перед стартом", — підкреслив Гетьман.

Несправність ракетоносіїв РФ

Експерт зазначив, що ракетоносії РФ підлягають ремонту і не повністю справними. Російські літаки у поганому стані, в першу чергу, через свій вік, бо дісталися у спадок з радянських часів. Зокрема, найновіший Ту-95МС вироблений у 1994 році. А Ту-22М3 — у 1993-му. Така ж проблема і з МіГ-31К, який є старим ракетоносієм та переобладнаний винятково під ракети "Кинджал".

"Я впевнений, що з нього познімали кілька речей, які є у сучасних літаках. Це літак, основне завдання якого — запустити "Кинджали". Тому він і залітає у зони ураження", — додав експерт.

Ресурс літаків РФ поступово вичерпується, особливо при активному використанні, як зараз. Щоб уникнути остаточної несправності літаків, росіяни не навантажують їх повністю ракетами, тому що авіація може не витримати ваги і впасти. А створювати нові сучасні літаки Росія неспроможна, і тому відтерміновують експлуатацію старих зразків.

Нагадаємо, Росія не може переважати у повітрі, через що її постійні операції на фронті в Україні підриваються. За інформацією британської розвідки, ЗСУ збили три бойові літаки Су-34 РФ на півдні під час того, як тактична авіація противника відігравала головну роль.

Додамо, на новорічні свята російські окупанти здійснили кілька масованих ракетних атак по території України. Чим саме росіяни б’ють по наших містах — у матеріалі Новини.LIVE.

війна
Україна
обстріли
літаки
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі