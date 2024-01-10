Закончится ли война в 2024 году — прогнозы от "Азова"

Защитник Мариуполя Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: twitter.com/BohdanKrotevych

Новый 2024 не дает предпосылок считать, что война закончится. Наблюдается, что РФ желает начать новое наступления и затянуть в эту войну белорусскую армию.

Об этом рассказал защитник Мариуполя Богдан Тавр Кротевич в интервью Дмитрию Гордону.

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Кротевич рассказал, что хочет, чтобы в новом году общество стало более осознанным и понимало, что война — это деньги, к сожалению, и нужно донатить.

"2022-2023 год мы провели в донатах и многие присоединились, однако сейчас нужно это переформатировать в ответственность. Например, люди распределяют количество пищи на неделю или месяц, так же нужно и с донатами: стабильно и регулярно распределять на те бригады, которые вы сами считаете правильным", — объясняет он.

О победе в войне в 2024 году, по его словам, никто в мире не знает, когда она закончится. Однако он считает, что война закончится тогда, когда украинцы вместе захотят ее закончить по-серьезному, а не просто болтовней.

Отвечая на вопрос, станет ли 2024 военным прорывом, Кротевич ответил, что пока не видит предпосылок для этого.

"Я не вижу ни со стороны России, ни со стороны Украины чего-то такого, на что можно опереться, чтобы так считать. То, что я вижу — РФ может осуществить повторное наступление по направлению своих границ на Черниговскую, Сумскую, Киевскую область и по направлению Беларуси. Это вступление белорусской армии в эту войну", — прогнозирует военный.

Он также подытожил, что от Украины, а главное от нашего общества зависит гораздо больше, чем от России.

Напомним, аналитики ISW рассказали, что бойцы ЧВК "Вагнер" обучают в Беларуси отряды специального назначения и даже курсантов на месячных и трехнедельных курсах. РФ усугубляет военное присутствие в стране.