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Чи закінчиться війна в 2024 році — прогнози від "Азова"

10 січня 2024 10:19
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Чи закінчиться війна в 2024 році — прогнози від "Азова"
Захисник Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич. Фото: twitter.com/BohdanKrotevych
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Новий 2024 рік не дає передумов вважати, що війна закінчиться. Спостерігається, що РФ хоче почати новий наступ та затягнути у цю війну білоруську армію.

Про це розповів захисник Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич в інтерв'ю Дмитру Гордону. 

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Кротевич розповів, що хоче, аби в новому році суспільство стало більше свідомим і розуміло, що війна — це гроші, на жаль, і потрібно донатити.

"2022-2023 рік ми провели в донатах і багато хто долучився, проте зараз потрібно це переформатовувати у відповідальність. Наприклад, люди розподіляють кількість їжі на тиждень чи місяць, так само потрібно і з донатами: стабільно та регулярно розподіляти на ті бригади, які ви самі вважаєте правильним", — пояснює він.

Щодо перемоги у війні в 2024 році, за його словами, ніхто в світі не знає, коли вона закінчиться. Однак він вважає, що війна закінчиться тоді, коли українці разом захочуть її закінчити по-серйозному, а не просто балачками. 

Відповідаючи на питання, чи стане 2024 рік військовим проривом, Кротевич відповів, що поки не бачить передумов для цього. 

"Я не бачу ні зі сторони Росії, ні зі сторони України чогось такого, на що можна опертись, щоб так вважати. Те, що я бачу — РФ може здійснити повторний наступ з напрямку своїх кордонів на Чернігівську, Сумську, Київську область та з напрямку Білорусі. Це вступ білоруської армії в цю війну", — прогнозує військовий. 

Він також підсумував, що від України, а головне від нашого суспільства залежить набагато більше, ніж від Росії.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що бійці ПВК "Вагнер" навчають у Білорусі загони спеціального призначення та навіть курсантів на місячних і тритижневих курсах. РФ посилює військову присутність в країні. 

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