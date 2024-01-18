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Спровоцирует ли российская бомбардировка своих же регионов протесты против войны и Путина

18 января 2024 01:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Спровоцирует ли российская бомбардировка своих же регионов протесты против войны и Путина
Деревня в Воронежской области РФ, куда упала российская ракета. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Даже падение ракет и удары своего же ПВО по жилым кварталам не подстречет россиян на массовые протесты против войны, которую Владимир Путин развязал в Украине. Пропаганда приучила их терпеть, как во Вторую мировую.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев напомнил, что российская армия уже неоднократно "бомбардировала" свою территорию — в Воронежской области ракета уничтожила несколько домов, погибли люди.

"Кроме того, даже система ПВО в Белгороде била по своим жилым кварталам", — добавил эксперт.

Пример Второй мировой

Но, уверен Снегирев, даже такие последствия военного вторжения России на украинскую территорию не вызовут каких-либо массовых протестов против как "специальной военной операции", так и диктатора Владимира Путина, отдавшего приказ начать полномасштабную войну против Украины.

"Россиян специально приучали к тому, что ситуация может быть сложной. Для этого их и накачивали, в частности, пропагандой на образцах Второй мировой войны. Поэтому россияне и дальше будут терпеть", — отметил эксперт.

Напомним, что враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Одна из ракет упала еще на территории страны-агрессора, в Краснодарском крае.

российские войска
россияне
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оккупанты
Дмитрий Снегирев
война в Украине
Россия

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