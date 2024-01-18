Спровоцирует ли российская бомбардировка своих же регионов протесты против войны и Путина
Даже падение ракет и удары своего же ПВО по жилым кварталам не подстречет россиян на массовые протесты против войны, которую Владимир Путин развязал в Украине. Пропаганда приучила их терпеть, как во Вторую мировую.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Ракеты и ПВО РФ против россиян
Дмитрий Снегирев напомнил, что российская армия уже неоднократно "бомбардировала" свою территорию — в Воронежской области ракета уничтожила несколько домов, погибли люди.
"Кроме того, даже система ПВО в Белгороде била по своим жилым кварталам", — добавил эксперт.
Пример Второй мировой
Но, уверен Снегирев, даже такие последствия военного вторжения России на украинскую территорию не вызовут каких-либо массовых протестов против как "специальной военной операции", так и диктатора Владимира Путина, отдавшего приказ начать полномасштабную войну против Украины.
"Россиян специально приучали к тому, что ситуация может быть сложной. Для этого их и накачивали, в частности, пропагандой на образцах Второй мировой войны. Поэтому россияне и дальше будут терпеть", — отметил эксперт.
Напомним, что враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Одна из ракет упала еще на территории страны-агрессора, в Краснодарском крае.
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