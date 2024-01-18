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Чи спровокує російське бомбардування своїх же регіонів протести проти війни і Путіна

18 січня 2024 01:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи спровокує російське бомбардування своїх же регіонів протести проти війни і Путіна
Село у Воронезькій області РФ, куди упала російська ракета. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Навіть падіння ракет і удари свого ж ППО по житлових кварталах не підбурить росіян на масові протести проти війни, яку Володимир Путін розв’язав в Україні. Пропаганда привчила їх терпіти, як у Другу світову.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов нагадав, що російська армія уже неодноразово "бомбардувала" свою територію — у Воронезькій області ракета знищила кілька будинків, загинули люди.

"Крім того, навіть система ППО у Бєлгороді била по своїх житлових кварталах", - додав експерт.

Приклад Другої світової

Але, упевнений Снєгирьов, навіть такі наслідки військового вторгнення Росії на українську територію не викличуть якихось масових протестів проти як "спеціальної військової операції", так і диктатора Володимира Путіна, який віддав наказ розпочати повномасштабну війну проти України.

"Росіян спеціально привчали до того, що ситуація може бути складною. Для цього їх і накачували, зокрема, пропагандою на зразках Другої світової війни. Тому росіяни і надалі будуть терпіти", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Одна із ракет упала ще на території країни-агресора, у Краснодарському краї.

російські війська
росіяни
протести
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
Росія

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