Британская разведка оценила, как уничтожение самолета А-50 повлияло на Россию

Российский самолет-разведчик А-50. Фото: wikipedia.org

Три дня назад украинские военные ликвидировали российский самолет-разведчик А-50. Такая потеря, вероятно, ограничит боеспособность авиации РФ.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.

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Самолет-разведчик А-50 имел большое значение для российской авиации. Такая потеря заставит захватчиков просмотреть зоны для использования для своих боевых самолетов.

"Вполне возможно, что Россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что в общей сложности ВВС России имеют восемь таких самолетов А-50. Вероятно, они смогут покрыть непосредственные оперативные последствия, но увеличение нагрузки на другие самолеты в сочетании с потерей экипажа очень ограничит долгосрочную устойчивость миссии авиации РФ.

Что предшествовало

Напомним, 14 января российский самолет А-50 почти взорвался и упал в Азовское море, а другой самолет ИЛ-22М поврежден приземлился на аэродроме в РФ.

Незадолго главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, которую россияне нанесли год назад.