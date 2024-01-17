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Британия выделит Украине 25 млн долларов — на что пойдут средства

17 января 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Британия выделит Украине 25 млн долларов — на что пойдут средства
Судно под погрузку в украинском порту. Фото: Kurkul.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Великобритания выделит Украине финансирование в размере 25 млн. долларов. Его используют для разблокирования украинского экспорта и импорта, включая жизненно важные поставки продовольствия.

Об этом сообщает МИД Британии.

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Так, в рамках двухдневной программы министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Биллом Гейтсом и другими.

В ходе встречи они обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества и свежего мышления, в частности, для разрешения текущих конфликтов.

Кроме того, Кэмерон подтвердил, что Великобритания будет продолжать твердо поддерживать Украину, и она не только выиграет войну, но и выйдет из нее сильной, суверенной и свободной страной.

"Украина отстаивает правила, обеспечивающие безопасность всех нас. Именно поэтому Великобритания предоставила Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов. Мы будем стоять с ними столько, сколько потребуется для достижения победы", — отметил он.

Напомним, что 17 января в 14.45 началась сессия "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней приняли участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится лишить Россию контроля над небом в 2024 году. По его мнению, тот, кто контролирует небо определяет, когда закончится война.

Дмитрий Кулеба
финансовая помощь
Великобритания
война в Украине

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