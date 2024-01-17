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Британія надасть Україні 25 млн доларів — на що підуть кошти

17 січня 2024 16:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Британія надасть Україні 25 млн доларів — на що підуть кошти
Судно під завантаження в українському порту. Фото: Kurkul.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Велика Британія виділить Україні фінансування у розмірі 25 млн доларів. Його використають для розблокування українського експорту та імпорту, включно з життєво важливими постачаннями продовольства.

Про це повідомляє МЗС Британії

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Британія надасть Україні 25 млн доларів

Так, у межах дводенної програми міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Біллом Гейтсом та іншими.

Під час зустрічі вони обговорили необхідність подальшої співпраці та свіжого мислення, зокрема для вирішення поточних конфліктів.

Крім того, Кемерон підтвердив, що Велика Британія продовжуватиме твердо підтримувати Україну, тож вона не лише виграє війну, а й вийде з неї сильною, суверенною та вільною країною.

"Україна відстоює правила, які забезпечують безпеку всіх нас. Саме тому Велика Британія надала Україні майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми стоятимемо з ними стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", — зазначив він.

Нагадаємо, що 17 січня о 14:45 розпочалася сесія "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму в Давосі. В ній взяли участь міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

Також ми писали, що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне позбавити Росію контролю над небом у 2024 році. На його думку, той, хто контролює небо, визначає, коли закінчиться війна.

Дмитро Кулеба
фінансова допомога
Велика Британія
війна в Україні

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