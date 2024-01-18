Авдеевское направление: оккупанты активно начали применять бронетехнику

Александр Штупун. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Однако оцепить город не получается.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун.

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Российские оккупанты за три дня применили более 40 бронемашин

"Сейчас там больше всего боевых столкновений. Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков — это по всей нашей операционной зоне", — рассказал представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического. направлении.

По его словам, не прекращает враг авиаударов — почти неделю ежесуточное количество не опускается ниже 40

Также Александр Штупун сообщил, что численность врага на авдеевском направлении около 40 тысяч, а в целом на таврическом направлении более 160 тысяч российских военных.

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты больше всего штурмовали на Лиманском на Авдеевском направлении. Там наши защитники отразили более 60 вражеских атак.

Раньше мы писали, что происходит под Авдеевкой, почему россияне до сих пор не сумели ее увлечь и чего ждать от оккупантов дальше.

Добавим, российские оккупанты начали штурмовать Авдеевку Донецкой области. Противник активизировался по всем направлениям.

В частности, Президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды