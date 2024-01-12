Авдеевка, Купянск, боевые действия на Донбассе, ситуация сейчас

Авдеевка после одного из обстрелов. Фото: Telegram П.Кириленко

Оккупационные подразделения российских войск на территории Донецкой области фактически прекратили зимнее наступление. О том, что происходит под Авдеевкой, почему россияне до сих пор не сумели ее захватить и чего ждать от оккупантов дальше — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Авдеевка: российские штурмы, украинские успехи

Несмотря на то, что сейчас наступление российских войск на территории Донецкой области немного отошло на второй план в украинском информационном пространстве (особенно на фоне проблем со скандальным законопроектом о мобилизации и мыльной оперой "Марьяна Безуглая и комитет Рады"), боевые действия на восточном фронте не остановились.

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Так, в начале недели российские войска бросили на очередной штурм Авдеевки. По словам главы местной городской военной администрации Виталия Барабаша, оккупанты начали одновременное наступление сразу на 20 участках фронта в районе Авдеевки.

Кроме того, россияне все это время активно использовали как артиллерию, так и авиацию, нанося удары по промышленной и гражданской инфраструктуре Авдеевки. Впрочем, особых успехов войска страны-агрессора в этих штурмах не добились. В среду появилась информация, которая вряд ли понравится российским сторонникам "специальной военной операции" в районе Авдеевки.

Вооруженные силы Украины в южном промышленном районе Авдеевки отбили часть позиций, ранее захваченных оккупантами. Поэтому есть продвижение украинских подразделений, которое перечеркивает наступательные планы российских войск.

Провал России признали даже поклонники

Конечно, такие локальные успехи нельзя оценивать по какой-то глобальной шкале — хотя сам факт остановки российских штурмов и даже контрудар ВСУ уже является поводом для оптимизма. Но главное в нынешней ситуации на Донбассе не то, что украинские войска освободили часть ранее утраченных позиций на промзоне Авдеевки.

На днях в немецком издании Bild вышла статья журналиста Юлиана Репке. Того самого Репке, который в течение полномасштабной российско-украинской войны неоднократно был замечен в том, что занимает откровенно пророссийскую позицию. Иногда его даже ловили на откровенных фейках (в пользу России, конечно), которые немецкий журналист затем вынужден был опровергать.

И именно Репке в середине недели констатировал — зимнее наступление России на Донбассе провалилось. Репке признал, что россияне ничего не смогли сделать с украинскими позициями как под Авдеевкой, так и на другом горячем направлении, недалеко от Купянска.

Российские войска на обоих направлениях потеряли темп, фактически остановились — и только потери военной техники продолжают увеличиваться. По информации Bild, только на этих направлениях оккупанты потеряли более 400 единиц техники.

Чем Украина сильнее России под Авдеевкой

Украинские войска при этом нашли интересный выход из ситуации, когда россияне вернулись к откровенной тактике "мясных штурмов". Вооруженные силы Украины бьют по оккупационным подразделениям с помощью дронов, а также используют западные бронетранспортеры Bradley. Кроме того, подчеркнули в Bild, на Купянском направлении ВСУ якобы остановили россиян с помощью кассетных боеприпасов.

Конечно, информацию, источником которой является неоднозначный журналист, воспринимать на веру не стоит. Но факт остается фактом — российские оккупационные войска действительно не добились каких-либо серьезных успехов под Авдеевкой. А там, где этих успехов хоть как-то удалось достичь — скажем, зайти в полностью разрушенную Марьинку, — в дальнейшем не было замечено никаких серьезных наступательных действий, на которые усиленно намекалось пропагандистами.

То есть под Авдеевкой повторяется бахмутско-угледарская ситуация. Россияне поначалу пытались использовать преимущество в технике. Это преимущество они потеряли из-за бездарного командования и планирования наступательной операции. После этого перешли к тактике "мясных штурмов", комбинируя их — и об этом Новини.LIVE писали ранее — с использованием небольших штурмовых групп, составленных из опытных военных.

Все это тоже не принесло никакого результата. В частности и потому, что украинская армия использует новую западную технику или FPV-дроны, которыми военных обеспечивают не только государство, но и волонтеры (в некоторых подразделениях, по информации военных, именно волонтерский вклад является решающим).

Поэтому техническое преимущество, более современные средства ведения войны снова сказались. И снова Украина оказалась успешнее страны-агрессора. Что еще раз подчеркнуло — россияне могут воевать только за старыми сталинско-жуковскими лекалами, бросая на штурм пехоту, которой у них банально больше, чем в ВСУ.

Никаких других козырей у российских войск, которые могли бы действительно прорвать оборону украинской армии (а не просто оттеснить подразделения сил обороны с полностью разрушенных территорий) — нет.