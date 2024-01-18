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Біля Авдіївки росіяни активно застосовують бронетехніку

18 січня 2024 17:06
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова
Авдіївський напрямок: окупанти активно почали застосовувати бронетехніку
Авдіївка. Фото: Національна поліція
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова

На Авдіївському напрямку противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. Проте оточити місто не виходить.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник обʼєднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Російські окупанти за три дні застосували понад 40 бронемашин

"Зараз там найбільше бойових зіткнень. Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків, — це по всій нашій операційній зоні", — розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

За його словами, не припиняє ворог авіаударів — майже тиждень щодобова кількість яких не опускається нижче 40.

Також Олександр Штупун повідомив що чисельність ворога на Авдіївському напрямку близько 40 тисяч, а в цілому на Таврійському напрямку понад 160 тисяч російських військових.

Нагадаємо, впродовж попередньої доби російські окупанти найбільше штурмували на Лиманському на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили понад 60 ворожих атак. 

Раніше ми писали, що відбувається під Авдіївкою, чому росіяни досі не зуміли її захопити і чого чекати від окупантів далі.

Додамо, російські окупанти почали штурмувати Авдіївку Донецької області. Противник активізувався на усіх напрямках.

Зокрема, Президент Володимир Зеленський побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та вручив їм державні нагороди.

 

російські війська
танки
Донецька область
окупанти
Авдіївка

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