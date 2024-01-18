Бойцы Нацгвардии захватили в плен семь оккупантов

Бойцы Нацгвардии. Фото: ngu.gov.ua

Военные Национальной гвардии успешно противостояли врагу на восточном фронте, обороняя свои позиции. В ходе боевых действий, они смогли остановить продвижение противника и захватили в плен семерых врагов.

Об этом сообщил командир Нацгвардии, генерал-бригадир Александр Пивненко в Telegram.

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Захват в плен оккупантов

"В результате одного из боевых столкновений наши бойцы отбили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен семь оккупантов", — сообщил он.

Пленные российские оккупанты. Фото: t.me/Pivnenko_NGU/543

При этом он уточнил, что бойцы НГУ успешно выполняют боевые задачи на одном из восточных направлений.

Сообщение Александра Пивненко. Фото: скриншот

Напомним, на Купянском направлении Харьковской области российские оккупанты сдаются в плен из-за сильных морозов. В течение прошлой недели на этом направлении около 10 военных РФ были взяты в плен.

Добавим, на Южном направлении бойцы ССО из HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепек". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.