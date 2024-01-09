Бійці ССО знищили російський "Солнцепьок" з HIMARS — відео

Знищення російського "Солнцепьока". Фото: скриншот з відео

На Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.

Про це повідомили в пресслужбі ССО.

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Знищення російського "Солнцепьока"

Бійці розповіли, що під час розвідки на Південному напрямку виявили замасковану під кронами дерев важку вогнеметну систему (ТОС-1А) "Солнцепьок".

"Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження "Солнцепьок" знищено вщент", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд. Вогонь з "Солнцепьоку" ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою до понад 200 кг.

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО також показали, як знищили російську штурмову групу на Авдіївському напрямку.

А 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.