Бійці Нацгвардії захопили в полон сім окупантів
Військові Національної гвардії успішно протистояли ворогові на східному фронті, боронячи свої позиції. Під час бойових дій вони змогли зупинити просування противника і захопили в полон сімох ворогів.
Про це повідомив командир Нацгвардії, генерал-бригадир Олександр Півненко у Telegram.
Захоплення в полон окупантів
"Внаслідок одного з бойових зіткнень наші бійці відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли в полон сім окупантів", — повідомив він.
При цьому він уточнив, що бійці НГУ успішно виконують бойові завдання на одному зі східних напрямків.
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку Харківської області російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Протягом минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон.
Додамо, на Південному напрямку бійці ССО з HIMARS знищили ворожий замаскований "Сонцепек". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили та руйнування фортифікаційних споруд.
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