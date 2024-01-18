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Бійці Нацгвардії захопили в полон сім окупантів

18 січня 2024 16:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бійці Нацгвардії захопили в полон сім окупантів
Бійці Нацгвардії. Фото: ngu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військові Національної гвардії успішно протистояли ворогові на східному фронті, боронячи свої позиції. Під час бойових дій вони змогли зупинити просування противника і захопили в полон сімох ворогів.

Про це повідомив командир Нацгвардії, генерал-бригадир Олександр Півненко у Telegram.

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"Внаслідок одного з бойових зіткнень наші бійці відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли в полон сім окупантів", — повідомив він.

Пленные российские оккупанты
Полонені російські окупанти. Фото: t.me/Pivnenko_NGU/543

При цьому він уточнив, що бійці НГУ успішно виконують бойові завдання на одному зі східних напрямків.

Нацгвардія
Повідомлення Олександра Півненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку Харківської області російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Протягом минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон.

Додамо, на Південному напрямку бійці ССО з HIMARS знищили ворожий замаскований "Сонцепек". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили та руйнування фортифікаційних споруд.

Нацгвардія
військові
окупанти
полонені
війна в Україні
Росія

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