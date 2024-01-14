Соглашения по безопасности с Британией — Украина готовит аналогичные договоренности с США

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности на 10 лет. В то же время, готовятся аналогичные договоренности с Соединенными Штатами и другими странами.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Безопасное соглашение с другими странами

По ее словам, подобные соглашения готовятся также со многими другими странами.

"Я думаю, что это хорошее решение, которое будет побуждать другие страны и подписантов деклараций ускорить и задать определенную модель гарантий безопасности Украины. Я хочу обратить внимание, что каждая страна действует в соответствии со своими процедурами, не обязательно все соглашения, которые будут заключены с Украиной, будут иметь одинаковое название и объем обязательств", — сказала она.

Стефанишина подчеркнула, что все эти документы подтверждают, что Украина будет членом НАТО, поскольку эти гарантии даются для принятия о членстве в Альянсе.

"Соглашение с Британией является элементом гораздо более крупной и масштабной шахматной доски. Такое же соглашение готовится с Соединенными Штатами и большим количеством других стран, подписавших декларацию", — отметила вице-премьер-министр.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал тот день, когда "история Европы изменилась". Это произошло благодаря тому, что Украина и Великобритания заключили "беспрецедентное" соглашение о безопасности.