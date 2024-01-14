Безпекова угода з Британією — Україна готує аналогічні домовленості з США

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна та Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки на 10 років. Водночас готуються аналогічні домовленості зі Сполученими Штатами та іншими країнами.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі Ми Україна.

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Безпекова угода з іншими країнами

За її словами, такі угоди готуються також з багатьма іншими країнами.

"Я думаю, що це гарне рішення, яке буде спонукати інші країни й підписантів декларацій прискорити й задати певну модель гарантій безпеки України. Я хочу звернути увагу, що кожна країна діє відповідно до своїх процедур, не обов'язково, що всі угоди, які будуть укладені з Україною, матимуть однакову назву та обсяг зобов'язань", — сказала вона.

Стефанішина наголосила, що всі ці документи підтверджують, що Україна буде членом НАТО, оскільки ці гарантії даються до ухвалення про членство в Альянсі.

"Угода з Британією є елементом набагато більшої і масштабнішої шахівниці. Така сама угода готується зі Сполученими Штатами та великою кількістю інших країн, які підписали декларацію", — зазначила віцепрем'єр-міністерка.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав той день, коли "історія Європи змінилась". Це сталося завдяки тому, що Україна та Велика Британія уклали "безпрецедентну" безпекову угоду.