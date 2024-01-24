Авиакатастрофа ИЛ-76 – журналисты установили фамилии членов российского экипажа

Место падения самолета ИЛ-76. Фото: росСМИ

В Белгородской области России упал военный самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. Журналистам удалось установить фамилии членов российского экипажа, находившегося на самолете.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Читайте также:

Падение ИЛ-76 в Белгородской области

Отмечается, что гибель не менее трех членов экипажа подтвердили их родственники, среди них:

36-летний командир корабля Станислав Беззубкин

штурман корабля Алексей Высокин

38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

Известно, что экипаж принадлежал 117 военно-транспортному авиационному полку, с дислокацией в Оренбурге.

Так, гибель командира Станислава Беззубкина подтвердила его жена Марика — ей об этом сообщили в российском минобороны.

По ее словам, в последний раз она общалась с мужем около 7:30 утра, когда он должен был вылетать из Москвы.



Гибель бортового инженера Андрея Пилуева также подтвердила супруга.

Гибель штурмана Алексея Высокина подтвердила его двоюродная сестра.

Члены экипажа Ил-76. Фото: Схемы

Кроме того, в соцсети появились комментарии с соболезнованиями по поводу смерти под фото еще одного члена экипажа — бортового радиста Игоря Саблинского.

Скриншот комментариев в соцсети. Фото: Схемы

Также полет должен был обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев — его гибель пока не подтверждена.



Журналисты выяснили, что в марте 2022 года ГУР указали Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского среди списка военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка, "доставляющих оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".



Кроме того, информацию россиян, якобы на борту находившихся и украинские пленные, сейчас независимо проверить не удалось.

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В то же время, в Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76 и слухах, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

Также писали, что российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области. На фото и видео не заметны остатки тел большого количества людей, которые по словам российских СМИ якобы находились на борту во время падения.