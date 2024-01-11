Атаки "шахедами" могут продолжаться — в РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана

Иранские беспилотники Shahed-136. Фото: АрмияInform

Вчера вечером, 10 января, в Россию из Ирана прибыл новый грузовой борт. Вероятно, Москва получила новую партию беспилотников.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк говорит, что прибытие борта из Тегерана в Москву может означать продолжение поставок беспилотников и запчастей к ним.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается. Это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными скорее всего из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, точечные удары по Украине не прекращаются. Враг использует беспилотники даже в минимальном количестве, поэтому расслабляться рано.

"Террор продолжается и попытки врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", — добавила Гуменюк

Напомним, Иран разработал новый "взрывной" ударный дрон для России, который она будет использовать на войне против Украины. Новый БпЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

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