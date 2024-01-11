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Атаки "шахедами" могут продолжаться — в РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана

11 января 2024 10:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атаки "шахедами" могут продолжаться — в РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана
Иранские беспилотники Shahed-136. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера вечером, 10 января, в Россию из Ирана прибыл новый грузовой борт. Вероятно, Москва получила новую партию беспилотников.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк говорит, что прибытие борта из Тегерана в Москву может означать продолжение поставок беспилотников и запчастей к ним.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается. Это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными скорее всего из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, точечные удары по Украине не прекращаются. Враг использует беспилотники даже в минимальном количестве, поэтому расслабляться рано.

"Террор продолжается и попытки врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", — добавила Гуменюк

Напомним, Иран разработал новый "взрывной" ударный дрон для России, который она будет использовать на войне против Украины. Новый БпЛА оснащен технологией поиска ценных боевых целей.

Также мы писали, что майор Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец рассказал, могут ли на Украину совершить массовый налет российские дроны-камикадзе "Ланцет". Это стало известно, из-за сюжета пропагандистских СМИ о модернизации "Ланцетов", получившей управление искусственным интеллектом.

россия
Иран
война
беспилотники
Украина
оккупанты
Наталия Гуменюк
дрон Шахид-136
дроны

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