Атаки "шахедами" можуть продовжуватися — до РФ прибув новий вантажний борт з Ірану

Іранські безпілотники Shahed-136. Фото: АрміяInform

Вчора ввечері, 10 січня, до Росії з Ірану прибув новий вантажний борт. Ймовірно, Москва отримала нову партію безпілотників.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк каже, що прибуття борту з Тегерану до Москви може означати продовження постачання безпілотників та запчастин до них.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває. Це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими найімовірніше через погодні умови, бо дрони бояться сильного холоду", — розповіла Гуменюк.

За її словами, точкові удари по Україні не припиняються. Ворог використовує безпілотники навіть у мінімальній кількості, тому розслаблятися зарано.

"Терор триває і намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано", — додала Гуменюк

Нагадаємо, Іран розробив новий "вибуховий" ударний дрон для Росії, який вона буде використовувати на війні проти України. Новий БпЛА оснащений технологією для пошуку цінних бойових цілей.

Також ми писали, що майор Збройних Сил України Тарас Березовець розповів, чи можуть на Україну здійснити масовий наліт російські дрони-камікадзе "Ланцет". Це стало відомо через сюжет пропагандистських ЗМІ про модернізацію "Ланцетів", які отримали керування штучним інтелектом.