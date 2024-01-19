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Атаки на российские нефтебазу и завод являются операцией ГУР, — СМИ

19 января 2024 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Атаки на российские нефтебазу и завод являются операцией ГУР, — СМИ
Пожар на нефтебазе под Брянском. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские дроны нанесли удары по нефтебазе в Брянской области и Тамбовском пороховом заводе. Подобные атаки являются успешной операцией украинской разведки.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах.

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Что известно об атаке на нефтебазу под Брянском 19 января

Как известно, сегодня, 19 января, в местных Telegram-каналах появились кадры пожара, произошедшего на нефтебазе в Клинце, который находится в Брянской области.

По словам собеседника, это произошло благодаря успешной операции ГУР МО Украины.

Кроме того, подобные удары подтвердил и губернатор области Александр Богомаз. Он отметил, что российские военные "смогли подавить дрон средствами радиоэлектронной борьбы", однако во время уничтожения беспилотник успел атаковать нефтебазу.

Последствия атаки

В результате произошло возгорание двух резервуаров с горючим. По его словам, обошлось без пострадавших.

Однако на видео можно увидеть, что на месте удара стоят сожженные автомобили, а также обломки здания вокруг.

Удар по Тамбовском пороховом заводе

Также сегодня россияне пожаловались на атаку на Тамбовский пороховой завод, который находится в Котовске, где производится порох для оружия и снарядов.

Источники издания также заявили, что за этим стоят украинские разведчики.

В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают, что беспилотник вроде бы "свалился" на территорию завода, а именно на площадку вблизи цеха по смешиванию порохов.

последствия атаки на завод
Скриншот сообщения из Telegram SHOT

Напомним, ранее мы сообщали, что в Клинцах Брянской области горит нефтебаза. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Также мы писали, что в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управлением разведки.

россия
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