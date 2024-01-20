Атака на Microsoft — российские хакеры сломали корпоративную почту руководителей

Логотип Microsoft. Иллюстративное фото: Unsplash

Компания Microsoft заявила, что некоторые из ее корпоративных аккаунтов электронной почты были сломаны хакерской группой, которую поддерживает Россия.

Об этом говорится в сообщении в блоге компании, в пятницу, 19 января.

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Команда безопасности Microsoft обнаружила атаку 12 января и быстро идентифицировала ответственную группу — Midnight Blizzard также известную как Nobelium. Ее поддерживает РФ.

"Российские хакеры смогли получить доступ к очень небольшому проценту учетных записей корпоративной электронной почты Microsoft, в том числе и высшему руководству и работникам, отвечающим за кибербезопасность, юридические и другие функции. Команда Microsoft регулярно расследует действия таких хакеров, как российская Midnight Blizzard. Расследование показало, что хакеры Midnight Blizzard сначала атаковали аккаунты электронной почты, на которых была информация о них", — говорится в сообщении.

Известно, что группа хакеров с ноября 2023 года использовала "атаку с распылением паролей" для взлома платформы Microsoft. Киберпреступники используют этот метод использования одного и того же пароля для нескольких учетных записей, чтобы проникнуть в систему компании.

В Microsoft говорят, что расследовали инцидент и прекратили вредную деятельность, заблокировав доступ злоумышленников к своим системам.

"Эта атака показывает, что риск для всех организаций и компаний от таких структур как Midnight Blizzard остается высоким", — заявили в компании.

Также в Microsoft сообщили, что атака не стала результатом уязвимости в ее продуктах или услугах.

"На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что злоумышленник имел какой-то доступ к средам клиентов, производственным системам, исходному коду или системам искусственного интеллекта", — добавили в компании.

Напомним, в пятницу, 19 января, произошла кибератака на украинском сервисе Monobank. Приложение выдавало ошибку при входе и совершении операций.

Также мы писали, что 9 января у Monobank произошел сбой . Пользователи писали, что у них не работает приложение.