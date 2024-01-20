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Атака на Microsoft — російські хакери зламали корпоративну пошту керівників

20 січня 2024 04:44
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Атака на Microsoft — російські хакери зламали корпоративну пошту керівників
Логотип Microsoft. Ілюстративне фото: Unsplash
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Компанія Microsoft заявила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані хакерською групою, яку підтримує Росія.

Про це йдеться у повідомленні в блозі компанії, у п’ятницю, 19 січня.

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Кібератака на Microsoft — що відомо

Команда безпеки Microsoft виявила атаку 12 січня і швидко ідентифікувала відповідальну групу — Midnight Blizzard також відому як Nobelium. Її підтримує РФ.

"Російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, зокрема і вищого керівництва та працівників, які відповідають за кібербезпеку, юридичні та інші функції. Команда Microsoft регулярно розслідує дії таких хакерів, як російська Midnight Blizzard. Розслідування показало, що хакери Midnight Blizzard спочатку атакували облікові записи електронної пошти, на яких була інформація про них", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що група хакерів з листопада 2023 використовувала "атаку з розпорошенням паролів" для злому платформи Microsoft. Кіберзлочинці застосовують цей метод використання одного і того ж пароля для кількох облікових записів, щоб проникнути до системи компанії.

У Microsoft кажуть, що розслідували інцидент і припинили шкідливу діяльність, заблокувавши доступ зловмисників до своїх систем.

"Ця атака показує, що ризик для всіх організацій і компаній від таких структур як Midnight Blizzard, залишається високим", — заявили в компанії.

Також у Microsoft повідомили, що атака не стала результатом уразливості у її продуктах чи послугах.

"На сьогодні немає жодних доказів того, що зловмисник мав якийсь доступ до середовищ клієнтів, виробничих систем, вихідного коду або систем штучного інтелекту", — додали в компанії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 січня, сталася кібератака на український сервіс Monobank. Застосунок видавав помилку під час входу та здійснення операцій. 

Також ми писали, що 9 січня, у Monobank стався збій. Користувачі писали, що в них не працює додаток.

кібератака
хакери
Microsoft
Росія

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