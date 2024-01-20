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У Monobank заявили про потужну DDoS-атаку

20 січня 2024 00:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Monobank заявили про потужну DDoS-атаку
Додаток Monobank . Фото: epravda.com.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У п'ятницю, 19 січня, у додатку Monobank стався збій. Застосунок видає помилку під час входу та здійснення операцій. В керівництві компанії заявляють про DDoS-атаку.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", — написав Гороховський.

Оператори служби підтримки заявили, що над цим розбираються фахівці банку.

"Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння!" — повідомляє чат-бот банку в Telegram.

Також у чат-боті повідомили, що є складнощі, які можуть відобразитися на роботі клієнтів з застосунком або з проведенням платежів.

Станом на 00:43 20 січня Гороховський проінформував, що атаку успішно відбито.

"Розходимось", — написав він.

Нагадаємо, 9 січня, у Monobank стався збій. Користувачі писали, що в них не працює додаток.

кібератака
хакери
monobank
Олег Гороховський

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