Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
По состоянию на утро среды, 10 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), с помощью которых украинцы могут следить за российско-украинской войной онлайн. Так, на картах фиксируют места контрнаступления ВСУ, обстрелы РФ и границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 января.
DeepState
По состоянию на 10.01.2024 зафиксировали незначительные успехи врага на Марьинском направлении.
"Враг продвинулся по посадке к югу от Новомихайловки и ведет штурмовые действия в сторону Георгиевки", — говорится в сводке.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на среду, 10 января, провели 64 боевых столкновения с российскими оккупантами:
- под Синьковкой Харьковской области,
- на юг до Тернов и Веселого Донецкой области,
- Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
- вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,
- возле Старомайорского Донецкой области,
- на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, по данным российского военнослужащего, по состоянию на сегодня, 10 января, ВСУ успешно контратаковали к северу от Новопрокоповки (южнее Роботино) и восстановили некоторые ранее утраченные позиции, немного приблизив линию фронта к самому населенному пункту.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 января 2023 года
Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 10 января еще не опубликована. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечерней сводке 9 января.
За сутки произошло 64 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- на Купянском — четыре атаки в районе Синьковки Харьковской области;
- на Лиманском — четыре атаки в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области;
- на Бахмутском — три атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском — десять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;
- на Марьинском — 14 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — одну атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.
"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", — добавили противника.
Напомним, что бывшие высокопоставленные чиновники США рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Они рассказали, как этого можно достичь.
Читайте Новини.LIVE!