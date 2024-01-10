Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

По состоянию на утро среды, 10 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), с помощью которых украинцы могут следить за российско-украинской войной онлайн. Так, на картах фиксируют места контрнаступления ВСУ, обстрелы РФ и границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 января.

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DeepState

По состоянию на 10.01.2024 зафиксировали незначительные успехи врага на Марьинском направлении.

"Враг продвинулся по посадке к югу от Новомихайловки и ведет штурмовые действия в сторону Георгиевки", — говорится в сводке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 10 января, провели 64 боевых столкновения с российскими оккупантами:

под Синьковкой Харьковской области,

на юг до Тернов и Веселого Донецкой области,

Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,

в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,

возле Старомайорского Донецкой области,

на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, по данным российского военнослужащего, по состоянию на сегодня, 10 января, ВСУ успешно контратаковали к северу от Новопрокоповки (южнее Роботино) и восстановили некоторые ранее утраченные позиции, немного приблизив линию фронта к самому населенному пункту.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 января 2023 года

Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 10 января еще не опубликована. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечерней сводке 9 января.

За сутки произошло 64 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском — четыре атаки в районе Синьковки Харьковской области;

на Лиманском — четыре атаки в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области;

на Бахмутском — три атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском — десять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — 14 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском — одну атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

Военные Вооруженных Сил Украины на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", — добавили противника.

Напомним, что бывшие высокопоставленные чиновники США рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Они рассказали, как этого можно достичь.