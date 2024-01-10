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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

10 января 2024 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 10.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По состоянию на утро среды, 10 января, обновились карты DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), с помощью которых украинцы могут следить за российско-украинской войной онлайн. Так, на картах фиксируют места контрнаступления ВСУ, обстрелы РФ и границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 января.

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DeepState

По состоянию на 10.01.2024 зафиксировали незначительные успехи врага на Марьинском направлении.

"Враг продвинулся по посадке к югу от Новомихайловки и ведет штурмовые действия в сторону Георгиевки", — говорится в сводке.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 10 января, провели 64 боевых столкновения с российскими оккупантами:

  • под Синьковкой Харьковской области,
  • на юг до Тернов и Веселого Донецкой области,
  • Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
  • вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,
  • возле Старомайорского Донецкой области,
  • на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, по данным российского военнослужащего, по состоянию на сегодня, 10 января, ВСУ успешно контратаковали к северу от Новопрокоповки (южнее Роботино) и восстановили некоторые ранее утраченные позиции, немного приблизив линию фронта к самому населенному пункту.

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 января 2023 года

Актуальная сводка Генштаба по состоянию на утро 10 января еще не опубликована. Мы сразу предоставим информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые моменты по вечерней сводке 9 января.

За сутки произошло 64 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

  • на Купянском — четыре атаки в районе Синьковки Харьковской области;
  • на Лиманском — четыре атаки в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области;
  • на Бахмутском — три атаки в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
  • на Авдеевском — десять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;
  • на Марьинском — 14 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Шахтерском — одну атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.
Военные Вооруженных сил Украины на танке
Военные Вооруженных Сил Украины на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", — добавили противника.

Напомним, что бывшие высокопоставленные чиновники США рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Они рассказали, как этого можно достичь.

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