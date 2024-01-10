Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Станом на ранок середи, 10 січня, оновилися карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за допомогою яких українці можуть слідкувати за перебігом російсько-української війни онлайн. Так, на картах фіксують місця контрнаступу ЗСУ, обстрілів РФ та кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 січня.

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DeepState

Станом на 10.01.2024 зафіксували незначні успіхи ворога на Мар'їнському напрямку.

"Ворог просунувся по посадці південніше Новомихайлівки та веде штурмові дії в бік Георгіївки", — йдеться у зведенні.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на середу, 10 січня, провели 64 бойові зіткнення з російськими окупантами:

під Синьківкою Харківської області,

на південь до Тернів і Веселого Донецької області,

Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області,

в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області,

біля Старомайорського Донецької області,

на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, за даними російського військкора, станом на сьогодні, 10 січня, ЗСУ успішно контратакували на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного) і відновили деякі раніше втрачені позиції, трохи наблизивши лінію фронту до самого населеного пункту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 січня 2023 року

Актуального зведення Генштабу станом на ранок 10 січня ще не опублікували. Ми одразу подамо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти з вечірнього зведення 9 січня.

За добу сталось 64 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

на Куп’янському — чотири атаки в районі Синьківки Харківської області;

на Лиманському — чотири атаки в районах східніше Тернів та Веселого Донецької області;

на Бахмутському — три атаки в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

на Авдіївському — десять атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області;

на Мар’їнському — 14 атак в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському — одну атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.

Військові Збройних сил України на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що колишні високопосадовці США розповіли, що Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року. Вони розповіли, яким чином цього можна досягти.