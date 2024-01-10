Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні
Станом на ранок середи, 10 січня, оновилися карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за допомогою яких українці можуть слідкувати за перебігом російсько-української війни онлайн. Так, на картах фіксують місця контрнаступу ЗСУ, обстрілів РФ та кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 січня.
DeepState
Станом на 10.01.2024 зафіксували незначні успіхи ворога на Мар'їнському напрямку.
"Ворог просунувся по посадці південніше Новомихайлівки та веде штурмові дії в бік Георгіївки", — йдеться у зведенні.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові станом на середу, 10 січня, провели 64 бойові зіткнення з російськими окупантами:
- під Синьківкою Харківської області,
- на південь до Тернів і Веселого Донецької області,
- Кліщіївки та Андріївки Донецької області,
- поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області,
- в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області,
- біля Старомайорського Донецької області,
- на східному березі Дніпра в Херсонській області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, за даними російського військкора, станом на сьогодні, 10 січня, ЗСУ успішно контратакували на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного) і відновили деякі раніше втрачені позиції, трохи наблизивши лінію фронту до самого населеного пункту.
Оперативна ситуація в Україні станом на 10 січня 2023 року
Актуального зведення Генштабу станом на ранок 10 січня ще не опублікували. Ми одразу подамо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти з вечірнього зведення 9 січня.
За добу сталось 64 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:
- на Куп’янському — чотири атаки в районі Синьківки Харківської області;
- на Лиманському — чотири атаки в районах східніше Тернів та Веселого Донецької області;
- на Бахмутському — три атаки в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області;
- на Авдіївському — десять атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області;
- на Мар’їнському — 14 атак в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;
- на Шахтарському — одну атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.
"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, що колишні високопосадовці США розповіли, що Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року. Вони розповіли, яким чином цього можна досягти.
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