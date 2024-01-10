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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

10 січня 2024 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 10.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на ранок середи, 10 січня, оновилися карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за допомогою яких українці можуть слідкувати за перебігом російсько-української війни онлайн. Так, на картах фіксують місця контрнаступу ЗСУ, обстрілів РФ та кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 січня.

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DeepState

Станом на 10.01.2024 зафіксували незначні успіхи ворога на Мар'їнському напрямку.

"Ворог просунувся по посадці південніше Новомихайлівки та веде штурмові дії в бік Георгіївки", — йдеться у зведенні.

Карта бойових дій від Deepstate
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на середу, 10 січня, провели 64 бойові зіткнення з російськими окупантами:

  • під Синьківкою Харківської області,
  • на південь до Тернів і Веселого Донецької області,
  • Кліщіївки та Андріївки Донецької області,
  • поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області,
  • в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області,
  • біля Старомайорського Донецької області,
  • на східному березі Дніпра в Херсонській області.
Карта бойових дій від Liveuamap
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, за даними російського військкора, станом на сьогодні, 10 січня, ЗСУ успішно контратакували на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного) і відновили деякі раніше втрачені позиції, трохи наблизивши лінію фронту до самого населеного пункту.

Карта бойових дій від ISW
Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 січня 2023 року

Актуального зведення Генштабу станом на ранок 10 січня ще не опублікували. Ми одразу подамо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти з вечірнього зведення 9 січня.

За добу сталось 64 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

  • на Куп’янському — чотири атаки в районі Синьківки Харківської області;
  • на Лиманському — чотири атаки в районах східніше Тернів та Веселого Донецької області;
  • на Бахмутському — три атаки в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області;
  • на Авдіївському — десять атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області;
  • на Мар’їнському — 14 атак в районах  Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Шахтарському — одну атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.
Військові Збройних сил України на танку
Військові Збройних сил України на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, що колишні високопосадовці США розповіли, що Україна зможе досягти успіху у сухопутній війні, чого їй не вдалось зробити під час контрнаступу 2023 року. Вони розповіли, яким чином цього можна досягти.

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